"Un golpe real": la lesión de la estrella del Liverpool antes del duelo ante el Manchester City

Alexander Isak, delantero del Liverpool, abandonó la concentración de la selección de Suecia debido a una lesión leve, para regresar a su club y someterse a pruebas médicas, después de que la Federación Sueca decidiera excluirlo de la concentración.

Isak había recuperado su nivel y su confianza al inicio de la temporada, marcando 4 goles, con lo que igualó su total de tantos de la temporada pasada; además, había disputado como titular todos los partidos con el Liverpool, salvo un encuentro de la Copa de la Liga, bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola.

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El delantero sueco se incorporó con ese nivel a la concentración de la selección de su país, donde marcó el gol de la ventaja en la victoria por 2-1 sobre Rumanía, el pasado viernes en la Liga de las Naciones de la UEFA, antes de completar el partido hasta el final.

Tras el encuentro, se vio a Isak cojear, y su dedo del pie apareció sangrando después de recibir un fuerte pisotón durante el partido. El jugador declaró al diario "Sportbladet" en la zona mixta que la cosa "era aceptable", explicando que necesitó algo de tiempo hasta que desapareciera el dolor inicial.

Isak no indicó tras el partido que la lesión pudiera poner fin a su participación con la selección, pero la Federación Sueca anunció posteriormente su salida de la concentración debido a una lesión leve.

De este modo, el delantero del Liverpool se perderá los encuentros ante Polonia, Bosnia y Herzegovina y Rumanía en la Liga de las Naciones, durante las próximas dos semanas, pese a que Graham Potter, entrenador de la selección sueca, creía que el jugador estaba en condiciones de ser titular en los cuatro partidos.

Por su parte, el Liverpool aclaró que Isak "será examinado ahora por el cuerpo médico del club en el centro de entrenamiento AXA", sin confirmar que la lesión se limite al dedo del pie.

El Liverpool espera que la lesión sea leve y que solo necesite un periodo de tiempo para sanar, de modo que Isak esté disponible para el esperado duelo ante el Manchester City, en el estadio de Anfield, el 11 de octubre. El diario "Liverpool Echo"citó a Isak describiendo la lesión como un "auténtico golpe".



