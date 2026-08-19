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Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

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Un golpe para Salah y Trabzon: Darwin Núñez se decide por su nuevo equipo

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El jugador permanece en Arabia Saudí

El uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal saudí, ha decidido su próximo destino, después de que el Al-Diriyah alcanzara un acuerdo para incorporarlo durante el actual mercado de fichajes de verano, alejándose así el jugador de un traspaso al Trabzonspor turco.

Núñez había sido vinculado en los últimos días con un traspaso al Trabzonspor, en una operación que le habría reunido de nuevo con su excompañero en el Liverpool, Mohamed Salah, después de que la dupla jugara junta durante varios años con la camiseta de los reds.


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Pero el fiable periodista italiano Fabrizio Romano zanjó la polémica, confirmando a través de su cuenta en la plataforma «X» la existencia de un acuerdo verbal entre el Al-Hilal y el Al-Diriyah en relación con el traspaso de Núñez al conjunto saudí.

Romano explicó que Núñez se unirá al Al-Diriyah en calidad de cesión hasta junio de 2027, asumiendo el club su salario durante el periodo de cesión, mientras que el acuerdo actual no incluye una cláusula que permita la compra definitiva del jugador.

El periodista italiano señaló que la operación todavía necesita la firma de los contratos, pero el acuerdo ya se ha alcanzado entre las partes, y actualmente se está organizando que el jugador se someta al reconocimiento médico como paso previo para completar su traspaso de forma oficial.



De este modo, las esperanzas del Trabzonspor de incorporar a Núñez reciben un duro golpe, especialmente porque la operación habría brindado a la afición del club la oportunidad de ver de nuevo al delantero uruguayo junto a Mohamed Salah, pero el jugador finalmente se decidió por continuar su trayectoria dentro de la liga saudí con la camiseta del Al-Diriyah.

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