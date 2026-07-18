Un golpe mortal para el Arsenal: Rodgers llega a un acuerdo con su nuevo club en un «traspaso histórico»

El Chelsea ha batido su récord de fichaje al acordar el traspaso de la estrella inglesa Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, por 117 millones de libras. El jugador de 23 años se someterá al reconocimiento médico el lunes.

Según The Athletic, el jugador ya acordó un contrato de seis años con los Blues, mientras las directivas definen los últimos detalles de la transferencia.

El jugador se someterá a los exámenes médicos a su regreso del Mundial, mientras los directivos finiquitan los detalles de un fichaje que ha conmocionado al fútbol inglés.

El Arsenal también lo quería, pero el jugador se decantó por el proyecto de Xabi Alonso, recién llegado al banquillo londinense.

La cifra bate el récord del club, superando los 106 millones pagados por Enzo Fernández al Benfica, y refleja la ambición de la nueva directiva de devolver a los Blues a la lucha por títulos.

Para el Villa supone perder una de sus mayores promesas, aunque la millonada recibida le permitirá fichar refuerzos antes de que cierre el mercado.

El Chelsea podría hacer oficial el fichaje en los próximos días, tras el reconocimiento médico y la firma de los contratos, lo que reafirma su ambición de competir con los grandes la próxima temporada.