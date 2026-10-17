¡Un golpe inesperado trastoca los planes del Al Nassr antes del duelo contra el Neom!

El Al Nassr saudí recibió un nuevo golpe antes del esperado duelo contra el Neom, el próximo martes, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn, después de confirmarse que la dupla formada por Kingsley Coman y Abdulrahman Ghareeb necesita un periodo de tratamiento y rehabilitación de cerca de una semana, según informó el diario saudí "Arriyadiyah", lo que refuerza las posibilidades de que se ausenten del próximo encuentro.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Al Nassr busca mantener sus resultados positivos en las competiciones locales, especialmente porque el cuerpo técnico dirigido por el australiano Ange Postecoglou necesita el mayor número posible de opciones ofensivas, ante la acumulación de partidos y los múltiples compromisos de la etapa actual.

Coman sufrió una leve rotura en el músculo isquiotibial durante el partido contra el Neftchi Fergana uzbeko, en el marco de la Liga de Campeones de Asia Elite, encuentro en el que se vio obligado a abandonar el campo de forma prematura, después de ser sustituido en el minuto 13 como consecuencia de la lesión que sufrió.

El extremo francés comenzó su programa de tratamiento y rehabilitación al día siguiente del partido, que el Al Nassr resolvió a su favor con un resultado de 3-1, y el jugador aún necesita completar las fases del tratamiento antes de regresar a los entrenamientos grupales, a la espera de conocer la fecha en la que recupere su puesta a punto y vuelva a integrarse con sus compañeros.

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Por su parte, Abdulrahman Ghareeb continúa desarrollando su programa de tratamiento y rehabilitación para recuperarse de una lesión en los ligamentos de la articulación del pie, después de haberse perdido la participación con el Al Nassr desde el inicio de la presente temporada.

El jugador espera completar con éxito las fases de la recuperación, para poder volver a los entrenamientos y competir por su lugar entre las opciones del cuerpo técnico.

Las dos lesiones colocan a Postecoglou ante un desafío adicional antes del duelo contra el Neom, ante la ausencia de dos opciones en las bandas ofensivas, mientras el Al Nassr espera la recuperación de los jugadores y que recobren su puesta a punto lo antes posible.

La fecha de su regreso seguirá ligada al grado de respuesta al programa de rehabilitación, evitando precipitarse en su inclusión antes de que la recuperación esté completa.