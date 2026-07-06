Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jordan HendersonImago
Abdelmawgood Samir

Traducido por

¡Un golpe inesperado para todos!... El trágico final de la trayectoria de la estrella inglesa en el Mundial

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
J. Henderson
México
Inglaterra

Una gran decepción

La selección inglesa pierde al veterano centrocampista Jordan Henderson para el Mundial 2026 tras lesionarse gravemente la muñeca al caer sobre una valla publicitaria durante la celebración del 3-2 contra México.

Según The Sun, el jugador de 36 años será operado de urgencia y se pierde el resto del torneo tras caer sobre una valla publicitaria fuera del Azteca.

El centrocampista del Brentford perdió el equilibrio al celebrar con sus compañeros y cayó sobre su brazo, fracturándose la muñeca y siendo trasladado de inmediato en camilla al hospital.

La gravedad de la lesión obligó a suministrarle oxígeno y a quedarse en la capital mexicana mientras el resto del plantel viajaba a Kansas City bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Tras el encuentro, Tuchel declaró: «Me entristece la lesión de Jordan en la muñeca; es muy grave y ahora se encuentra en el hospital. Esto no tiene nada que ver con lo ocurrido en el partido. No conozco los detalles de la intervención quirúrgica».

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Su lesión pone fin a su participación en el torneo, tras haber hecho historia al ser el primer inglés en jugar cuatro Mundiales, al entrar ante Panamá en el último partido de grupo.

Con 91 partidos internacionales, su ausencia debilita al equipo en lo deportivo y en lo anímico.

La Federación Inglesa aún no ha detallado la cirugía ni el tiempo de baja, pero su Mundial ha terminado de forma inesperada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google