Un golpe inesperado complica los planes de Noruega antes del partido contra Inglaterra

La selección de Noruega sufrió un golpe inesperado que podría complicarle el partido contra Inglaterra, programado para la madrugada del domingo en los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Noruega sorprendió al eliminar a Brasil 2-1 el domingo y avanzar a cuartos.

Tras la euforia por vencer a los pentacampeones, el seleccionador Ståle Solbakken admitió su preocupación por la acumulación de viajes.

Según el diario inglés «Metro», varios miembros de la delegación noruega han sufrido un virus intestinal que ha afectado la preparación para el duelo contra Inglaterra.

Hasta ahora han viajado de ida y vuelta desde Boston y jugado en Nueva Jersey y Dallas.

Tras ganar a Brasil en Nueva York, el domingo viajará de nuevo a Miami para enfrentar a Inglaterra.

Según el diario noruego «Dagbladet», el delantero del Crystal Palace, Jürgen Strand Larsen, se perdió el partido inaugural por enfermedad, y Marcus Holmgren Pedersen se ausentó ante Brasil por un malestar.

Además, Solbakken tosió con fuerza en la rueda de prensa tras la derrota 4-1 contra Francia en la fase de grupos.

Sin embargo, el seleccionador restó importancia al asunto: «Solo Jørgen tuvo fiebre; después hubo alguna tos esporádica».

Y añadió: «Hay aire acondicionado, vuelos, vestuarios y todo eso. Somos más de 50 personas, así que sería extraño que nadie se pusiera enfermo».