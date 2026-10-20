Lo que parecía una mala noticia en Madrid se transformó de repente en una oportunidad táctica que podría cambiar la cara del Clásico. La ausencia de Vinícius Júnior en el duelo del Camp Nou, considerada un golpe doloroso, es la misma que podría dar al Real Madrid por fin lo que le faltaba desde hace años: un centro del campo creativo y equilibrado.

En el popular programa «El Larguero» de la cadena española «Cadena SER», varias exestrellas coincidieron en que la ausencia del brasileño obligará a José Mourinho a renunciar a los cálculos defensivos y abrirá la puerta a un tridente de ensueño liderado por el turco Arda Güler.

La gran pregunta que se plantea esta semana en Valdebebas: ¿será titular Endrick en el Camp Nou?

El joven jugador fue el mejor en el partido ante la Roma y ofreció una buena actuación frente al Sevilla, pero los analistas lo ven como una opción arriesgada en un partido de esta magnitud. Así lo expresó Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid: «En el último partido fue evidente su falta de minutos, y eso es algo normal, pero sería la opción ofensiva ideal».

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Benito se inclina por una solución más segura: dar entrada a Arda Güler o incluso a Fede Valverde en la banda derecha, en lugar de arriesgar con Endrick.

El único consenso: Güler debe ser titular

A pesar de todas las discrepancias, hay un punto en el que todos coincidieron: Arda Güler debe ser titular en el Camp Nou.

Rafa Alkorta, exdefensa del Real Madrid, afirma: «Es difícil no ponerlo de titular». Alkorta apuesta por un centro del campo formado por Güler, Bellingham y Tchouaméni.

Y añadió: «En la segunda parte bajó un poco su nivel, porque jugar en esa posición exige una gran fortaleza física, y tiene que empezar a gestionar su energía. No se trata solo de ir hacia adelante, sino que hay que dar apoyo al joven jugador turco cuando juega cerca del pivote».

Coincide con él Kiko Narváez, exdelantero del Atlético, quien considera que «hay que darle apoyo, porque en realidad es él quien marca la diferencia con el balón».

¿Cómo cambia todo la ausencia de Vinícius?

Aquí llega el análisis más importante que reveló Álvaro Benito, y que explica el titular «lo condiciona todo», al aclarar: «La falta de Vinícius para replegar a la defensa es un factor muy importante en la elección de los jugadores».

Y continuó: «Para dar cobertura en las bandas, necesitamos a Fede y a Tchouaméni en el centro, pero con un jugador que repliega a la defensa, podemos prescindir de un jugador con menor capacidad ofensiva».

Dicho de otro modo, la ausencia de Vinícius, que no defiende, permite al técnico jugar con un centro del campo más creativo que incluya a Güler, porque el nuevo extremo asumirá el trabajo defensivo que no realizaba el brasileño, y ese matiz lo determina todo.

Valverde: el lateral que no quiere ser lateral

Al mismo tiempo, parece que Fede Valverde, que siempre se mostró reticente a jugar como lateral derecho, se verá obligado a asumir ese papel en el Clásico tras imponerse de nuevo a Trent Alexander-Arnold y a Dumfries ante el Sevilla.

Alkorta comentó: «Me cuesta creer que Mourinho piense que es mejor lateral que Trent o Dumfries. Es un centrocampista derecho completo y especial, pero estoy seguro de que no querrá dejarlo fuera».

Mientras que Kiko opina que, si Valverde quisiera jugar como lateral los próximos cinco años, sería el mejor lateral derecho del mundo junto a Hakimi.

El Barcelona entre el infierno de París y el Clásico

Por otro lado, el Barcelona llegará al Clásico tras una dura batalla ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

José Mari Bakero, exestrella del Barcelona, afirma: «Si el equipo sufre una goleada por 4-0 en París, el partido del Clásico será muy difícil. Son dos partidos importantes en los que el Barcelona tiene que demostrar su verdadero nivel».

La buena noticia para los catalanes es que Raphinha volvió con fuerza ante el Betis, y Lamine Yamal está en su mejor momento, pero, como concluye el analista Raúl Ruiz: «La defensa es lo más frágil».



