Mohammed Al-Issa, estrella del Al-Ettifaq, se impuso como el jugador más destacado del primer mes en la segunda edición de la Liga "Joy" de élite sub-21, tras firmar un arranque excepcional que le permitió superar a sus rivales y acaparar todas las miradas gracias a su voracidad goleadora y a su influencia directa en los resultados de su equipo.

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El Al-Ettifaq disputó únicamente dos partidos durante el mes de agosto, pero Al-Issa solo necesitó cerca de 180 minutos para confirmar que posee un olfato goleador de altísimo nivel, después de lograr marcar 5 goles, iniciando así su andadura en el torneo de una manera que colocó rápidamente su nombre entre los talentos más prometedores.

El comienzo fue histórico ante el Al-Tadamon, cuando Al-Issa lideró a su equipo hacia una goleada por 10-1 sobre su rival, y marcó cuatro goles completos ("súper hat-trick"), en una de las actuaciones individuales más contundentes que ha presenciado el torneo desde el inicio de su segunda edición, anunciándose pronto como uno de los delanteros más peligrosos.

El brillo de Al-Issa no se detuvo en el primer encuentro, ya que en la segunda jornada regresó ante el Damac para marcar un nuevo gol durante la victoria del Al-Ettifaq por 2-0, alcanzando así los 5 goles en apenas dos partidos, manteniendo su influencia goleadora en cada aparición con el equipo.

Este arranque revela la gran capacidad de Al-Issa para aprovechar las ocasiones y moverse con eficacia dentro del último tercio del campo, además de que su acierto en dos partidos consecutivos confirma que su brillante actuación ante el Al-Tadamon no fue un simple encuentro excepcional, sino la continuación de un nivel ofensivo llamativo que podría mantenerse durante las próximas jornadas.

Con el final del primer mes, Mohammed Al-Issa se convirtió en el nombre más destacado de la Liga "Joy" de élite, tras encabezar el apartado goleador y liderar al Al-Ettifaq hacia un comienzo sólido, situándose pronto en la carrera por el pichichi y demostrando que es uno de los jugadores que merecen un seguimiento de cerca durante el resto de la temporada.