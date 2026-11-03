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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Un gol insólito: Watkins avanza hacia el trono del Al-Hilal con la ayuda del "mago" Koulibaly

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Liga de Campeones
O. Watkins
K. Koulibaly
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Inglaterra
Senegal

El delantero inglés sigue brillando

El inglés Ollie Watkins, delantero del Al Hilal saudí, continuó su escalada hacia el trono goleador del equipo durante el enfrentamiento ante el Shabab Al Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

El Al Hilal recibió a su rival, el Shabab Al Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Watkins abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto seis, tras una jugada destacada del defensa senegalés Kalidou Koulibaly, quien recuperó el balón y regateó a uno de los jugadores del Shabab Al Ahli antes de cederlo al delantero inglés.

El gol fue el séptimo que marca el exdelantero del Aston Villa con el Al Hilal desde su llegada a sus filas durante el pasado mercado de fichajes de verano.

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De este modo, Watkins se convirtió en el segundo máximo goleador del Al Hilal en la presente temporada en todas las competiciones, por detrás del centrocampista portugués Rúben Neves, que ha logrado marcar 9 goles hasta ahora.

En términos generales, el delantero inglés ha conseguido contribuir con 12 goles en los 11 partidos que ha disputado con "El Líder" en todas las competiciones, aportando 5 asistencias además de sus siete goles.

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