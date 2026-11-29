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Liverpool y Everton empataron este domingo por la tarde en un intenso duelo. El derbi de Merseyside acabó 1-1, en parte por un gol en propia puerta de Jeremie Frimpong.

El Liverpool, con Frimpong y Virgil van Dijk en el once inicial, salió lanzado. Florian Wirtz recogió un balón suelto y se lo dejó a Dominik Szoboszlai, que conectó un potente disparo. El portero Jordan Pickford se lanzó, pero no pudo hacer nada: 0-1.

Fue un golpe temprano para el Everton, aunque el equipo de David Moyes no se vino abajo. El conjunto local disputó cada balón y puso mucha energía en el derbi. A los 25 minutos obtuvo su recompensa.

Frimpong no logró despejar una falta lanzada por Kiernan Dewsbury-Hall y, con mala fortuna, batió a su propio portero. El ambiente de derbi fue creciendo en el Hill Dickinson Stadium, donde había plena confianza en lograr un buen resultado.

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Aun así, el Liverpool llevó la iniciativa y Alexander Isak y Alexis Mac Allister tuvieron ocasiones poco antes del descanso. Los remates de ambos se fueron fuera de la portería de Pickford.

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El Liverpool también empezó mejor tras la pausa. Van Dijk creó peligro de inmediato con un cabezazo que pasó rozando el larguero. Después, el equipo de Andoni Iraoli no logró mantener la presión y el Everton fue creciendo en el partido.

El conjunto local tuvo algunas aproximaciones, especialmente por medio de Dewsbury-Hall. Sin embargo, la ocasión más clara volvió a ser para Van Dijk: el internacional con Países Bajos remató de primeras un balón por alto dentro del área, pero su disparo se estrelló contra la defensa del Everton.

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En los últimos minutos, el Liverpool volvió a apretar en busca de la victoria, aunque apenas generó ocasiones claras. No hubo ganador y ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto.

El empate no le sirve de nada al Liverpool: sigue cuarto, con los mismos puntos que el Manchester City. El Everton ocupa la octava posición en la Premier League.