La selección española se coronó en la cima del fútbol mundial por segunda vez en su historia, tras arrancar una victoria agónica y valiosa ante su par argentino por un gol a cero, en la final de la Copa del Mundo 2026, después de un partido maratónico que se extendió hasta la prórroga en el estadio "Nueva York Nueva Jersey".

El empate sin goles se mantuvo imponiéndose en el desarrollo del encuentro hasta el minuto 106, antes de que la selección española lograra descifrar la defensa argentina con un gol que le dio a "La Roja" el título mundial.

El único tanto llegó cuando Pedro Porro envió un centro medido al interior del área, al que se elevó Nico Williams para habilitar el balón de cabeza a Ferran Torres, quien la recibió con un potente disparo con su pierna izquierda que se alojó en la red del portero argentino, sentenciando el gol de la victoria y la coronación.

Con esta victoria, la selección española conquistó el título de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, después de haber logrado su primer título en la edición de 2010 en Sudáfrica, añadiendo así la segunda estrella a su palmarés dorado y confirmando su lugar entre las grandes selecciones del mundo, mientras que miles de aficionados quedaron a un paso de ganar el gran premio dentro del concurso Driven Quest.

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