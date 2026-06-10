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Muhammad Sharaf Eldeen

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«Un gol basta»... El presidente de Brasil pronostica el resultado del partido contra Marruecos

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Marruecos y Brasil disputarán uno de los partidos más reñidos de la primera ronda

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confía en que su selección venza a Marruecos el sábado en la primera jornada del Mundial 2026.

Tras una reunión oficial, afirmó: «Sinceramente, creo que Brasil ganará... Ya me equivoqué en 1982 y 1986, pero quiero que gane nuestra selección».

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Da Silva añadió: «Creo que Brasil ganará 1-0, y si es por medio gol también me conformo».

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El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 19:00 (hora de Brasil) y corresponde al Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Los Leones del Atlas empataron 1-1 con Noruega en su último amistoso, mientras que Brasil venció 2-1 a Egipto.

Los brasileños buscan su sexto título, mientras que Marruecos quiere mejorar el cuarto puesto de 2022.

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