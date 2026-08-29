La segunda jornada de la Premier League vivió este sábado un emocionante empate entre el Bournemouth y el Everton por 1-1, mientras que el Hull City logró una valiosa victoria a domicilio ante el Coventry City por un gol a cero, en dos partidos que se decidieron en los últimos minutos.

En el primer enfrentamiento, el Bournemouth impuso su dominio durante la mayor parte del encuentro, y Alex Scott tradujo la superioridad de los locales en un gol en el minuto 41, tras un pase decisivo de Evanilson, cerrándose la primera mitad con la ventaja del Bournemouth por un gol a cero.

El Bournemouth se mantuvo por delante hasta los últimos instantes, antes de que el Everton lograra arrebatar el empate por medio de James Tarkowski, que marcó un gol agónico en el minuto 91, privando así a los locales de la victoria y dando a su equipo un valioso punto a domicilio.

En el segundo partido, el Hull City esperó hasta los últimos minutos para conseguir la victoria ante su anfitrión, el Coventry City, después de que el empate sin goles dominara el encuentro hasta el minuto 82.

Liam Millar logró marcar el gol de la victoria para el Hull City tras recibir un preciso pase de Mohamed Belloumi, dando a su equipo 3 valiosos puntos, mientras que el Coventry no logró alcanzar el empate en los minutos restantes, encajando así su primera derrota esta temporada.