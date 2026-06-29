Un giro sorprendente: Casillas sorprende a Mourinho

En las últimas semanas, varias personas del Real Madrid han opinado sobre el regreso del entrenador José Mourinho.

Todos los jugadores actuales consultados han mostrado su alegría e ilusión por trabajar a sus órdenes, y ahora un exfutbolista ha dado su opinión.

Iker Casillas, figura clave en la primera etapa de Mourinho, tuvo un enfrentamiento con el técnico en los últimos meses antes de su salida del Bernabéu.

Sin embargo, en declaraciones a DAZN recogidas por Mundo Deportivo, parece que ha pasado página.

La leyenda del Real Madrid afirmó: «Bueno, está bien. El club ha decidido que José debe venir al Real Madrid, y le deseamos mucha suerte. Esperemos que lo haga bien, eso será bueno para el Real Madrid».

Lee también: El City suspende sus planes con Marmoush

Casillas también admitió las dificultades que tuvo con Mourinho en una entrevista con la leyenda brasileña Romario.

En esa charla recordó cómo, en las últimas jornadas de la temporada 2012-2013, fue apartado del once en favor de Diego López.

Al respecto, afirmó: «Fue el periodo más difícil de mi carrera profesional porque yo era el capitán del equipo. Tenía que hablar con él constantemente, lidiar con muchos problemas y, al final, lo que comenzó como una bonita relación llena de amor y cariño se convirtió, con el paso del tiempo, en una ruptura total».

El Real Madrid lo fichó tras dos temporadas sin títulos, y necesita un cambio radical para que el “Special One” vuelva a triunfar en el Bernabéu.

Lee también:

Una guerra oculta en el Real Madrid… ¿Romperá Pérez la regla inquebrantable?