Todos los indicios confirman la cercana salida del jugador Marc Casadó de las filas del Barcelona durante el actual mercado de fichajes estival.

Casadó se dirigía hacia Arabia Saudí, en una operación que interesaba al Barcelona desde el punto de vista económico por el importe del traspaso, pero el experto en fichajes Fabrizio Romano confirma que esta opción se ha vuelto incierta y que el futuro de Casadó parece estar, con toda probabilidad, en Europa.

El diario Sport señaló que Casadó acepta marcharse, pero quiere elegir él mismo su destino, y parece que jugar en la Liga Roshn saudí no le atrae demasiado.

Marc Casadó quiere competir al máximo nivel, por lo que dará prioridad a permanecer en el mercado de fichajes europeo, atento a cualquier buena oportunidad que pueda surgir.

Su agente, Jorge Mendes, trabaja desde hace semanas en mover el mercado de fichajes, y hay varios clubes de la Premier League interesados en él. También se ha hablado del Milan dirigido por Rúben Amorim, aunque las negociaciones no han avanzado hasta ahora.

El Barcelona quiere obtener al menos 30 millones de euros, cifra que habría podido garantizarse en Arabia Saudí, pero las puertas allí parecen ahora cerradas.

El Al Hilal y el Al Ahli de Yeda habían mostrado interés en fichar a Casadó hace varias semanas, y la cosa llegó al punto de que el jugador estudió esa opción, pero ahora se inclina por continuar su carrera en Europa, aunque el importe de la operación sea claramente menor.

El Barcelona, tras todos los ingresos logrados durante los últimos días, ya no sufre el mismo grado de urgencia para cerrar la venta.

Y cuando queda algo menos de 15 días para el cierre del mercado de fichajes, ha llegado el momento de tomar una decisión sobre su futuro, y la salida de Casadó del Barcelona podría estar muy próxima.