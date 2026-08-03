En un giro dramático e inesperado, el Newcastle United rechazó este lunes la última oferta oficial presentada por el Arsenal para hacerse con los servicios de su centrocampista brasileño Bruno Guimarães, pese a las informaciones de prensa que aseguraban que ambos clubes estaban a punto de alcanzar un acuerdo definitivo por 93 millones de euros, en un duro revés para las aspiraciones de los gunners de cerrar el fichaje más destacado de este verano.

El diario "Chronicle", que sigue a diario las noticias del Newcastle United, reveló nueva información sobre el asunto, sin relación con los informes anteriores publicados por destacados medios británicos, entre ellos "BBC Sport" y "The Times", que apuntaban a que un acuerdo entre ambos clubes era ya sumamente inminente.

Continúa la serie de rechazos repetidos

La historia de Bruno Guimarães parece una larga serie dramática, en la que el Arsenal despliega intensos esfuerzos para fichar al jugador brasileño de 28 años, quien claramente desea abandonar el Newcastle y unirse al club londinense.

Sin embargo, el Newcastle rechazó varias ofertas consecutivas del Arsenal para hacerse con su estrella del centro del campo. Los Magpies rechazaron en un principio una oferta de 64 millones de euros, luego una de 75 millones de euros, antes de rechazar una tercera de 85 millones de euros.

El acuerdo inminente se convierte en un espejismo

El pasado viernes, varios destacados medios británicos, entre ellos "BBC Sport" y el diario "The Times", revelaron que un acuerdo entre ambos clubes era ya sumamente inminente por 93 millones de euros, precio que el Newcastle esperaba obtener desde el principio.

Y parecía que la operación marchaba a la perfección, especialmente después de que el exjugador del Olympique de Lyon aceptara un contrato de 5 años con el club londinense, en un paso considerado como luz verde para completar el traspaso.

Los medios británicos añadieron que se esperaba la llegada del internacional brasileño a Londres próximamente para someterse al reconocimiento médico habitual, lo que se consideró una prueba adicional de que la operación avanzaba a buen ritmo y se encontraba a pocos pasos del anuncio oficial.

El Newcastle rechaza la cuarta oferta y se mantiene firme en su postura

Pero el lunes, el diario "Chronicle" hizo estallar una sorpresa de gran calibre, al señalar que el Newcastle rechazó una nueva oferta oficial del Arsenal para hacerse con Bruno Guimarães, sin revelar el importe concreto de la oferta.

Este rechazo supone un duro revés para el Arsenal, que esperaba completar la operación lo antes posible para reforzar su centro del campo antes del inicio de la nueva temporada.