El Real Madrid sufrió numerosos problemas internos la temporada pasada, que le afectaron gravemente y contribuyeron a que se quedara sin ningún título.

Por ejemplo, se produjeron fuertes desavenencias entre varios jugadores titulares y Xabi Alonso, lo que llevó a la destitución del entrenador. Además, el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ocupó los titulares de la prensa mundial, mientras que Álvaro Arbeloa tuvo problemas con algunos jugadores, entre ellos Kylian Mbappé.

La llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid este verano tenía como objetivo, en parte, calmar el tenso ambiente en el vestuario.

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Esta medida ha logrado un éxito notable hasta ahora, con tres victorias consecutivas en tres partidos de LaLiga, y los informes españoles señalan que las cosas marchan bien dentro del equipo. Parece que los métodos del entrenador portugués, algo menos estrictos que en su primera etapa, satisfacen a los jugadores veteranos del Real Madrid, mientras que se dice que es exigente en ciertos aspectos, como la intensidad de los entrenamientos.

Reconciliación entre Mbappé y Bellingham

El programa "El Chiringuito" reveló nueva información, aclarando que se ha producido una reconciliación entre algunos jugadores.

Anteriormente ya habían surgido desavenencias entre Kylian Mbappé y Jude Bellingham, y la tensión entre el jugador francés y el inglés alcanzó su punto máximo la temporada pasada.

Pero, según el programa televisivo español, las cosas se han calmado esta temporada, y ambos jugadores están ahora en plena sintonía.

Sin entrar en más detalles, y dejando entrever más sorpresas en la próxima emisión, el programa añadió que José Mourinho es una de las razones de este acercamiento entre las dos estrellas del Real Madrid.

Se ha visto a ambos, durante numerosas celebraciones de goles esta temporada, festejar juntos con gran entusiasmo y complicidad.

Es natural que este acercamiento agrade a Mourinho, pues el entrenador es consciente de la importancia del entendimiento y la sintonía entre Mbappé y Bellingham, y de ofrecer un rendimiento destacado para ganar títulos esta temporada.

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