El FC Barcelona estará representado al más alto nivel mañana y pasado mañana en la decimotercera cumbre de la Euroliga de clubes, que se celebrará a orillas del lago de Como, en Italia.

Según el diario «Mundo Deportivo», Joan Laporta, presidente del Barça, encabezará finalmente la delegación del Barcelona, después de que en un principio hubiera pensado en delegar esta tarea en el directivo Sisco Pujol, responsable de la sección de baloncesto, y en el director ejecutivo Xavi O'Callaghan.

Sin embargo, Laporta decidió finalmente liderar él mismo la delegación, dada la importancia de la reunión en la que se tomará la decisión de aprobar la adquisición y compra de la Euroliga por parte de la Asociación Nacional de Baloncesto estadounidense (NBA) o de continuar con el modelo actual. Laporta llega a la cumbre con el objetivo de escuchar los debates e intercambiar opiniones antes de fijar la postura definitiva del Barcelona.

El núcleo de la reunión es el siguiente: los clubes propietarios de la Euroliga deben estudiar las dos opciones disponibles. La primera es permanecer en la Euroliga, manteniendo la gestión en manos de los clubes y aplicando el plan de negocio.

La segunda es la fusión con la NBA: aceptar la mejor oferta económica y de gestión disponible, con plena conciencia de que esta opción supone renunciar al control absoluto de la competición y adoptar el modelo de negocio estadounidense.

Esta reunión pretende dar voz a los propietarios con el fin de generar confianza entre ellos y abordar, en términos generales, estos tres puntos principales durante el encuentro:

- El paso de la licencia a la franquicia comercial para los 13 propietarios.

- La evaluación de las ofertas recibidas para ampliar el alcance de la competición y el proceso de admisión de nuevas franquicias.

- ¿Debemos seguir hablando con la Asociación de la Liga Profesional de Baloncesto estadounidense (NBA) o renunciar a ella y continuar con la gestión de la Euroliga por parte de los clubes?

La decisión de Laporta de viajar a Italia está motivada por un importante encuentro que vivió esta semana en Copenhague, al margen de la reunión de la Asociación de Clubes Europeos de fútbol (EFC); allí se reunió con el vicecomisionado de la NBA, Mark Tatum, que visitó Dinamarca para explicar a los presidentes de los clubes de fútbol que poseen equipos de baloncesto de élite las ventajas e inversiones del proyecto de la NBA en Europa.

Este encuentro incluyó a los clubes Barcelona, Real Madrid y Bayern Munich, además del deseo de la asociación estadounidense de convencer al Paris Saint-Germain y al AC Milan de sumarse al nuevo entorno.

Además, Joan Laporta tiene una visión completa y detallada del proyecto estadounidense gracias a sus continuas consultas con Pau Gasol, leyenda del baloncesto español, exjugador del Barcelona y estrella histórica de la NBA con los Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks.

El proyecto «NBA Europa»: 12 ciudades como objetivo de inversión

El proyecto «NBA Europa» se basa en asentarse en 12 grandes ciudades europeas: Barcelona, Madrid, Atenas, Roma, Milán, Londres, París, Berlín, Munich, Estambul, Mánchester y Lyon, para formar el núcleo de una liga compuesta por 16 equipos (a los que se sumarían 4 clubes adicionales mediante ofertas de competición).

La NBA aspira con fuerza a incorporar a los gigantes clubes de fútbol a la lista de su proyecto, dada su arrolladora popularidad a nivel mundial y su amplia experiencia de marketing en la inversión y el desarrollo comercial de las competiciones deportivas.

Por su parte, el FC Barcelona espera el inicio de la construcción del nuevo Palau Blaugrana, con la confirmación del club de su intención de no afectar económicamente al proyecto del Espai Barça.

Esto se puede lograr encargando su construcción a una empresa y, a cambio, cediéndole su explotación para acoger eventos durante un periodo de entre 35 y 40 años en virtud de un acuerdo de concesión.

La incorporación del Barcelona a la Liga Profesional de Baloncesto estadounidense (NBA) en Europa será un factor de atracción clave para los inversores interesados en construir el nuevo Palau.

En cualquier caso, el Barcelona quiere escuchar todas las opiniones antes de tomar su decisión definitiva entre las ofertas de la Liga Profesional de Baloncesto estadounidense (NBA) y la Euroliga.