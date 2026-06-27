Un giro catastrófico... Una acusación infamante amenaza a una estrella africana en el Mundial

La alegría de una estrella africana del Mundial 2026 se tornó pesadilla tras ser acusado de un acto vergonzoso, horas después de clasificar a dieciseisavos.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, es investigado en Nueva Zelanda por presunta agresión sexual.

Según el diario portugués «Apola», que cita a la web brasileña «Globo», la denunciante es una ciudadana brasileña residente en Nueva Zelanda. El supuesto incidente ocurrió en marzo, durante una concentración de la selección africana en ese país. Los hechos se remontan al 27 de marzo en el hotel de Auckland donde se alojaba la delegación, donde la mujer, residente y trabajadora en Nueva Zelanda, ejercía como traductora y personal de apoyo durante dos amistosos de la FIFA. uno contra Chile y otro contra Nueva Zelanda, y se alojaba en el mismo hotel por motivos de trabajo.

Según su denuncia, tras el primer partido contra Chile la mujer acudió a una habitación del hotel creyendo que iba a traducir, pero se encontró una fiesta y se retiró a su cuarto al sentirse incómoda.

Poco después, escuchó golpes en la puerta; al abrir, Méndez entró, la agredió físicamente, intentó estrangularla y la golpeó mientras ella se defendía, para luego cometer la presunta agresión sexual.

La mujer fotografió los hematomas, acudió a una clínica especializada y el informe médico confirmó múltiples lesiones en pecho, cuello, labios, cuero cabelludo y zonas sensibles.

La policía neozelandesa confirmó a «Globo» que investiga el caso, sin revelar identidades por las leyes de privacidad, y la denuncia se presentó el 10 de abril.

Ni Méndez ni la Federación de Fútbol de Cabo Verde se han pronunciado.

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