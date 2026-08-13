El nombre del nigeriano Victor Osimhen entró en las conversaciones entre el Arsenal y el Galatasaray, en el marco de unas negociaciones relacionadas con el interés del club turco en fichar a la dupla ofensiva de los Gunners, Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri.

Según el diario"The Telegraph"británico, el Galatasaray presentó una oferta de 38,4 millones de libras esterlinas para incorporar a Martinelli, y también mostró interés en Nwaneri, quien pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Marsella, todo ello durante unas amplias conversaciones con el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta.

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Estas conversaciones incluyeron el análisis del escenario de un traspaso de Osimhen al Arsenal, pero aún no está claro si fue Berta quien planteó la idea de fichar al delantero, o si el jugador fue ofrecido en un principio al club inglés.

El Arsenal mantiene un interés de larga data en Osimhen, pero el delantero nigeriano se situaba por detrás del argentino Julián Álvarez en la lista de objetivos del club para reforzar la posición de ariete.

Y parece que la valoración que el Atlético de Madrid hace de Álvarez, que supera los 100 millones de libras esterlinas, representa un obstáculo para el Arsenal, lo que ha llevado al club londinense a estudiar un cambio en sus objetivos en el mercado de fichajes.

Osimhen también había sido vinculado con un traspaso al Tottenham Hotspur, rival del Arsenal en el norte de Londres, en medio de la búsqueda del club de nuevos refuerzos ofensivos.

La operación Konsa

El club londinense sigue interesado en incorporar a Ezri Konsa, defensa del Aston Villa, pero necesita acercarse a satisfacer las exigencias del Villa, que ascienden a 60 millones de libras esterlinas.

El Arsenal intentó rebajar la cifra requerida por Konsa, pero el Aston Villa se ha negado hasta ahora a entrar en negociaciones sobre el importe de la operación, mientras que el jugador ya se ha reincorporado a los entrenamientos, tras participar con regularidad con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Se cree que Konsa está abierto a un traspaso al Emirates Stadium, pero es poco probable que presione para salir del Aston Villa, lo que significa que el Arsenal tendrá que llegar a un acuerdo con su club.