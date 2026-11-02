¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Endrick Real Madrid 2026-27Getty
Traducido por

Un gigante europeo quiere rescatar a Endrick del infierno de Mourinho

Fichajes
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
AC Milán vs Ferencvaros
AC Milán
Ferencvaros
Europa League
Endrick
J. Mourinho
Grecia
España
Italia
Hungría
Brasil
Portugal

¿Se marchará el delantero brasileño?

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

El futuro del delantero brasileño Endrick en el Real Madrid se ha convertido en motivo de crecientes interrogantes, después de que se haya visto alejado de la participación regular desde el inicio de la temporada, pese al empeño de su entrenador, José Mourinho, en mantenerlo y a su negativa a abrir la puerta a su salida durante el pasado mercado de fichajes de verano.

En este contexto, y según el portal Calciomercato, el Milan observa de cerca la situación del jugador, como paso previo a un nuevo intento de ficharlo durante el mercado de invierno en enero, con la esperanza de aprovechar su necesidad de una oportunidad real para demostrar sus cualidades y de ofrecerle el espacio que le falta en la capital española.

Solo 111 minutos con el Real Madrid

Las cifras de Endrick reflejan la magnitud de su sufrimiento para conseguir minutos de juego; disputó 5 partidos con el Real Madrid en la presente temporada, con un total de solo 111 minutos, y únicamente fue titular en un encuentro, según las estadísticas de la página oficial del club.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC

Sus participaciones fueron muy limitadas al inicio de la temporada, después de conformarse con unos pocos minutos ante el Elche, antes de disponer de una oportunidad mayor ante la Roma en la Liga de Campeones, cuando jugó 37 minutos, marcó un gol y participó en otro durante la emocionante victoria por 4-3, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido.

Y pese a esa brillante actuación, la cosa no se tradujo en una participación regular, ya que Endrick siguió recibiendo periodos cortos sobre el terreno de juego, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para evolucionar ante la falta de continuidad.

Mourinho rechaza su salida pese a su escasa participación

La paradoja es que Mourinho mostró un claro apego al delantero brasileño, e incluso afirmó públicamente que no permitiría su salida con facilidad, y dijo que los clubes interesados en ficharlo debían esperar, añadiendo que Endrick es un jugador al que aprecia mucho y que posee un enorme potencial, y que no cree que necesite salir a préstamo.

Pero el técnico portugués reconoció al mismo tiempo que no había podido darle al jugador las oportunidades que deseaba, señalando que una lesión muscular lo apartó del equipo durante más de un mes, y que las circunstancias de los partidos tras su recuperación no le ayudaron a participar con regularidad.

El Milan está a la espera de la oportunidad de rescatarlo

Según Calciomercato, el Milan encabeza la lista de clubes que desean fichar a Endrick en enero, después de que intentara su contratación el pasado verano, antes de que Mourinho detuviera las negociaciones y se negara a desprenderse de él.

Gerry Cardinale, propietario del Milan, se aferra a la operación, y confía en aprovechar las relaciones del club con la agencia del jugador, "Roc Nation", para facilitar las negociaciones con el Real Madrid.

Pero la tarea no será fácil, ante el interés también de la Roma, el Aston Villa y el Arsenal por hacerse con los servicios del delantero brasileño.

El traspaso al Milan representa una posible oportunidad para que Endrick recupere su rol protagonista y consiga minutos de juego que le ayuden a seguir evolucionando, en lugar de conformarse con apariciones intermitentes con el Real Madrid.

Y la decisión final sigue ligada a la postura del club español y al deseo del jugador de buscar una oportunidad mayor.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google