Un gigante europeo irrumpe en la carrera por albergar el Mundial 2038

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aseguró que su país estudia presentar una candidatura conjunta para albergar la fase final de la Copa del Mundo 2038.

El sitio Tribuna publicó lo que dijo Philippe Diallo durante su entrevista con el diario Ouest-France, sobre la intención de Francia de presentar su candidatura para albergar el Mundial.

Francia no acoge una Copa del Mundo masculina desde 1998 y, dada la ampliación del torneo para incluir a 48 selecciones, aumentan las especulaciones sobre la presentación de una candidatura conjunta con Alemania.

Diallo afirmó: "Me gustaría decir que nuestras relaciones con la Federación Alemana de Fútbol son excelentes, y que eso sería un símbolo maravilloso para insuflar un nuevo espíritu al fútbol europeo de selecciones nacionales, e incluso a todo el continente también".

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El presidente de la Federación Francesa de Fútbol también insinuó la posibilidad de que un tercer país europeo se sume a la candidatura.

Y señaló: "Hemos empezado a desarrollar algunas ideas, pero estos son proyectos muy complejos y, por supuesto, requieren el apoyo de las autoridades públicas y, en nuestro caso, el apoyo del Gobierno francés".

Finalmente, Diallo indicó que cualquier campaña francesa oficial para albergar el torneo de 2038 seguirá estando condicionada al panorama político, que se configurará tras las elecciones presidenciales del país en 2027.