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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

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Un gesto sorprendente: el Arsenal se resiste a Álvarez antes del cierre del mercado

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Julián Álvarez
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 El Arsenal se prepara para establecer nuevos contactos con Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, en un último intento de cerrar el fichaje antes del cierre del mercado veraniego.

El portal Tribuna señaló, citando al reputado periodista Gianluigi Longari, que el Arsenal se dispone a iniciar nuevos contactos con los representantes de Álvarez en las próximas horas, en un intento de convencer al delantero del Atlético de Madrid de sumarse al conjunto londinense.

El club inglés sigue interesado en el jugador argentino, pese a la falta de deseo de Julián Álvarez de trasladarse a Inglaterra.

Según Longari, el Arsenal mantendrá una nueva conversación directa con el entorno de Álvarez, ya que el club busca cambiar la postura del jugador antes del cierre del mercado de fichajes.

El futuro de Álvarez se ha vuelto más incierto después de que el Atlético de Madrid descartara la posibilidad de su traspaso al Barcelona, el destino preferido del jugador. 

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había confirmado que el club no venderá al delantero argentino al Barcelona.

El jugador, de 26 años, regresó a los entrenamientos tras su ausencia en algunas sesiones a causa de una indisposición, mientras que el Arsenal sigue representando una posible opción alternativa para él.

Informes recientes apuntan a que el Arsenal intenta aprovechar la negativa del Atlético de Madrid a negociar con el Barcelona, ya que el conjunto londinense se ha convertido en una de las opciones más destacadas disponibles para Álvarez, en caso de que decida abandonar el equipo español.

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