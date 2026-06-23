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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un gesto polémico antes del partido entre Arabia Saudí y España... Al-Harifi reprende a Al-Mufarrij en directo

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Una actuación llamativa del director deportivo de la selección nacional

La dura derrota ante España generó críticas en el fútbol saudí. Fahd Al-Harifi, leyenda del Al-Nassr, arremetió contra Fahd Al-Mufarrij, director deportivo de la selección, por una actuación controvertida justo antes del partido.

Al-Huraifi lo criticó con dureza y le atribuyó parte del decepcionante rendimiento de los “Verdes” en el Mundial 2026.

La polémica surgió tras difundirse un vídeo en redes y televisión que muestra a Al-Mufarrij hablando con los jugadores en el campo, justo después de la foto de grupo y segundos antes del pitido inicial contra España.

En el programa saudí «Dorina Ghir», el conductor Khalid Al-Shneif le preguntó por el incidente y Al-Harifi respondió: «Me sorprende la actuación de Fahd Al-Mufarraj; ni el lugar ni el momento eran adecuados. Los jugadores no estaban del todo concentrados en él».

Además, cuestionó el momento de la intervención: «Podría haber esperado a que volvieran al vestuario. ¿Qué papel tenía él ahí? La mitad de los jugadores no estaban concentrados: unos calentaban y otros pensaban en el inicio del partido».

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Y concluyó con tono de reprobación: «No me gustó lo que hizo Fahd Al-Mufarraj. Hablar con los jugadores en el campo no tenía sentido... ¿Quería mostrar que estaba actuando? Le respeto, pero no debería haberlo hecho».

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