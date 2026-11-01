¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Un gesto humano del portero del Borussia Dortmund hacia Ismael Saibari

I. Saibari
G. Kobel
S. Gnabry
V. Kompany
J. Musiala
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Marruecos
Suiza
Alemania
Bélgica
España
Argelia

Una jugada que trasciende los cálculos de la competición

Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable

En una escena que refleja el espíritu deportivo más allá de la rivalidad dentro del rectángulo verde, Gregor Kobel, portero del Borussia Dortmund, quiso enviar un mensaje de disculpa y consuelo a Ismaël Saibari, estrella del Bayern Múnich, tras la grave lesión que sufrió durante el enfrentamiento entre ambos equipos, que terminó con empate 2-2.

El Bayern Múnich anunció este domingo que el jugador marroquí, de 25 años, sufrió una rotura de los ligamentos del tobillo derecho, después de ser sometido a una operación quirúrgica exitosa, dando así inicio a un proceso de recuperación de la lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Kobel, de 28 años, mostró un notable espíritu deportivo al tomar la iniciativa de disculparse con Saibari, antes del anuncio oficial de los detalles de su lesión, deseándole una pronta recuperación y un rápido regreso a los terrenos de juego.

El portero suizo publicó un mensaje a través de la función de historias en su cuenta de "Instagram" este domingo, en el que dijo: "Lamento de verdad lo que pasó. Te deseo toda la suerte, ¡recupérate pronto, Ismaël!".

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

Saibari no tardó en responder al mensaje del portero del Borussia Dortmund, al compartirlo de nuevo a través de su cuenta, y escribió: "Gracias, ¡lo aprecio de verdad!".

¿Cómo se lesionó Saibari?

Los detalles de la lesión se remontan al minuto 26 del enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, cuando Saibari sufrió un fuerte esguince en su tobillo derecho, durante un choque con Kobel en uno de los balones sueltos, y esto tras haber desperdiciado una peligrosa ocasión frente a la portería.

El jugador marroquí no pudo completar el encuentro y abandonó el terreno de juego con la ayuda del médico del Bayern Múnich, el profesor doctor Peter Ueblacker, y del fisioterapeuta Stephan Weickert.

Tras el final del partido, Saibari apareció abandonando el campo con la ayuda de dos muletas, en medio del temor a que hubiera sufrido una lesión grave, antes de que las pruebas médicas confirmaran, unas 16 horas después, la veracidad de esos temores.

Según el diario alemán "Bild", Saibari estará ausente de los terrenos de juego durante al menos tres meses, lo que significa el fin de su participación con el Bayern Múnich durante el presente año, en un duro golpe para el conjunto bávaro, que perderá a uno de sus importantes elementos ofensivos.

La pesadilla de las lesiones golpea al Bayern

Los problemas del Bayern Múnich no se detuvieron en la lesión de Saibari, ya que Serge Gnabry, de 31 años, sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la rodilla izquierda durante el mismo enfrentamiento, convirtiéndose en el más reciente en sumarse a la lista de bajas del equipo.

El diario "Bild" señaló que el internacional alemán estará alejado de los terrenos de juego durante un periodo que oscila entre cuatro y seis semanas, lo que sitúa al cuerpo técnico ante un gran reto ante la sucesión de lesiones que golpean a la línea delantera.

El sufrimiento del Bayern Múnich se multiplica antes de su esperado enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, ya que perderá a cuatro de sus más destacados elementos ofensivos, que son Luis Díaz, que sufre una rotura de fibras del músculo posterior izquierdo, y Jamal Musiala, lesionado con una rotura de fibras del músculo posterior derecho, junto a Saibari y Gnabry.

Así, el Bayern Múnich recibió un doloroso golpe a nivel de sus opciones ofensivas, después de perder a cuatro nombres influyentes en un momento sumamente delicado, mientras que Kobel acaparó las miradas con un gesto humano hacia Saibari, confirmando que el espíritu deportivo supera los límites de la competencia y la rivalidad entre los dos adversarios.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google