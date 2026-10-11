En un gesto humano a pocas horas del esperado derbi ante el Al Ahly, el Zamalek quiso enviar un mensaje de apoyo a Mahmoud Taher, expresidente del club, deseándole una pronta recuperación tras sufrir un problema de salud.

La junta directiva del Zamalek, presidida por Hussein Labib, emitió este domingo un comunicado oficial en el que expresó sus mejores deseos de recuperación para Mahmoud Taher, pidiendo a Dios que le conceda plena salud y bienestar.

Esta iniciativa llega antes del enfrentamiento entre los dos eternos rivales en el Estadio Internacional de El Cairo, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto, un partido al que ambos equipos llegan con 13 puntos cada uno, por detrás del líder Pyramids.

La junta directiva del Al Ahly, presidida por Mahmoud El Khatib, había emitido un comunicado el sábado en el que expresó su apoyo al expresidente del club, que ocupó la presidencia de la entidad entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.