Antes de la entrega del Balón de Oro, Lamine Yamal y Kylian Mbappé hicieron campaña durante semanas de forma intensa (y bastante bochornosa), mientras que Harry Kane, como el modesto caballero inglés que es, se mantuvo discretamente al margen y dejó que hablaran sus actuaciones sobre el terreno de juego.

Ahora que el delantero de 33 años del Bayern de Múnich ha sido elegido mejor futbolista del mundo pese a no haberse promocionado a sí mismo y recibe elogios en todo el mundo, parece que ha llegado el momento de hablar también un poco de sí mismo, de su trayectoria y de sus cualidades. Ahora él también pasa al ataque con sus palabras.

La ocasión fue la rueda de prensa previa al partido de Champions League del Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid del martes (21:00). «Tengo un estilo único y, en ese sentido, soy un ganador del Balón de Oro único», dijo Kane.

«No hay muchos delanteros que jueguen como yo, que al mismo tiempo registren mis cifras y bajen al centro del campo y a la defensa para ayudar en muchas facetas distintas», explicó Kane, sorprendentemente centrado en sí mismo para lo que suele ser habitual en él. Incluso ve la posibilidad de dejar un legado: «Quizá eso cambie en el futuro la percepción de los nueves y ofrezca a los jugadores jóvenes otra forma de abordar esa posición. Estoy orgulloso».

José Mourinho influyó de forma decisiva en Harry Kane

Al parecer, un entrenador con el que Kane solo trabajó alrededor de un año y medio en su antiguo club, el Tottenham Hotspur, desempeñó un papel especial en su evolución hacia un delantero más completo: José Mourinho, que ahora vuelve a trabajar en el Real Madrid. «Cuando llegué al primer equipo del Tottenham, era más bien un nueve», recordó Kane. Mauricio Pochettino, su entrenador durante muchos años, lo utilizaba como delantero centro clásico.

«José me dio entonces más libertad. Sabía que el pase era uno de mis mayores puntos fuertes. Quizá no se había notado tanto porque se me veía como un delantero», contó Kane. Recordó especialmente una «conversación con José en la que hablamos de aprovechar todo mi potencial. A partir de ese momento, mi juego cambió un poco».

Aquel momento especial con el autodenominado «Special One» quedó, de hecho, grabado. Por casualidad, Amazon Prime acompañaba entonces a los Spurs durante aquella temporada para su serie «All or Nothing». Mourinho habló de cómo quería convertir a Kane en una «estrella de cine» del fútbol. Kane, que antes había dicho que quería alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, asintió. Siete años después está donde Messi y CR7 estuvieron en su día.

En la temporada 2020/21 con Mourinho, Kane no solo fue el máximo goleador de la Premier League, sino que también registró el mayor número de asistencias. Desde su traspaso al Bayern de Múnich en 2023 por 100 millones de euros, ha continuado esa evolución de forma impresionante.

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Kane y las diferencias con Yamal, Mbappé, Messi y Ronaldo

Probablemente, Kane no utilizó ninguna palabra en esa rueda de prensa tantas veces como «proud» («orgulloso»). Exactamente una semana después de ser elegido mejor futbolista del mundo, era palpable lo orgulloso que está de ese reconocimiento. Sobre todo porque, a diferencia de sus rivales Yamal y Mbappé o de quienes ganaron el premio repetidamente en el pasado, Messi y Ronaldo, no era considerado una superestrella desde joven, no tiene su glamour y nunca alcanzará su fama mundial.

«Mi camino ha sido un poco distinto al de otros ganadores del Balón de Oro. Después de momentos difíciles, especialmente al principio de mi carrera, quizá la gente no pensaba que llegaría a este nivel. Pero lo he conseguido gracias al trabajo duro, la resiliencia y la determinación», dijo Kane, antes de mostrarse de nuevo sorprendentemente contundente y lanzar una pulla indirecta a sus críticos: «La gente que sabe de fútbol y entiende el fútbol siempre ha sido admiradora mía, de cómo juego y de cómo afronto los partidos».

Kane también recordó las muchas burlas que recibió en su día por su larga sequía de títulos. Antes de ganar dos ligas y una Copa de Alemania con el Bayern de Múnich, no había conseguido ni un solo título con el Tottenham, el club de sus amores. Especialmente dolorosa fue la derrota ante el Liverpool en la final de la Champions League de 2019, precisamente en el estadio Metropolitano de Madrid, al que ahora acude con el Bayern para enfrentarse al Atlético.

«Tengo la oportunidad de borrar el doloroso recuerdo de 2019», dijo Kane. Este martes, quizá un poco. Pero, sobre todo, el 5 de junio, cuando aquí vuelva a disputarse la final de la Champions League.