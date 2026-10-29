Paul Reverson sufrió una lesión de rodilla el miércoles por la noche. Según De Gelderlander, el portero, cedido por el Ajax al De Graafschap, no jugará por el momento.

Reverson jugó por primera vez bajo palos con el De Graafschap el miércoles por la noche, en el partido de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot contra el Roda JC (derrota por 1-0). En la liga, Ties Wieggers suele ser el elegido.

Reverson dejó una muy buena impresión en Kerkrade. El portero realizó dos buenas paradas y destacó, sobre todo, con el balón en los pies.

Terminó el encuentro, pero lo hizo con una lesión de rodilla. Todavía no está claro qué le ocurre exactamente. Por el momento, no jugará.

El portero de 21 años, de raíces ghanesas, está cedido al equipo de Doetinchem hasta el final de esta temporada. Aún no ha jugado en la Keuken Kampioen Divisie.

Sí ha defendido la portería del Jong Ajax en 32 ocasiones en la segunda categoría. Todavía no ha debutado con el primer equipo.