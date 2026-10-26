«Dedico esta victoria a los aficionados del Barça que hoy no me han dejado dormir en el hotel», declaró el portugués a la televisión del club, Real Madrid TV. Los aficionados del gran rival del Real Madrid se habían congregado ante el hotel donde se alojaba la expedición madridista en Barcelona y, según Mourinho, «no dejaron de cantar durante todo el día».

El portugués, de 63 años, añadió sin inmutarse: «No pude echarme la siesta, pero he derrotado a su equipo. Un fuerte abrazo para ellos».

Gracias a dos goles de Kylian Mbappé (41 y 87), el Real Madrid se impuso en el 265.º clásico por 2-1 (1-0). Raphinha, máximo goleador del Barcelona, marcó el 1-1 provisional (61).

Celebración del Real Madrid tras el 2-1: Camavinga, aparentemente atacado con banderas del Barça

Además de Mbappé, Eduardo Camavinga, que esta temporada había disputado principalmente partidos con pocos minutos de juego, tuvo un papel importante en la victoria. El francés, que no entró hasta el minuto 80 en sustitución de Bernardo Silva, dio una asistencia magnífica en el gol de la victoria de Mbappé tras un decidido desmarque en profundidad con el que dejó en muy mal lugar a Pau Cubarsí, del Barça.

Sus compañeros celebraron entonces con euforia la jugada del jugador de 23 años cerca de la afición local. Como se aprecia en un vídeo, algunas banderas del Barcelona pasaron peligrosamente cerca de la cabeza de Camavinga. Si no le alcanzaron fue gracias a su compañero de centro del campo Aurélien Tchouaméni, que protegió con una mano a su compatriota antes de apartarlo, junto con todo el grupo de jugadores que celebraba el gol, de los aficionados del Barça.

La victoria supuso la primera derrota de la temporada para el Barça, que había ganado sus nueve primeros partidos de Liga. El Real Madrid evitó así que la desventaja con respecto al equipo de Hansi Flick aumentara a nueve puntos. En cambio, con solo tres puntos menos que el Barcelona, el club más laureado ocupa la tercera posición en LaLiga. El segundo es el Atlético de Madrid.

LaLiga: los primeros puestos de la clasificación tras la 10.ª jornada