«Un fracasado y un líder débil»... Una revuelta popular arremete contra Al-Dosari tras su negativa a retirarse

Las redes sociales en Arabia Saudí se han encendido tras confirmarse que Salem Al-Dossari, capitán de la selección saudí, rechazó retirarse y seguirá con «Los Verdes» en la Copa del Golfo y la Copa de Asia.

Su decisión llega cuando la afición aún digiere la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, donde Arabia Saudí sumó solo dos puntos y quedó última.

Un hashtag pide su marcha

En «X» se popularizó el hashtag «Retirada de Salem Al-Dosari», con miles de usuarios pidiendo su despedida para abrir camino a una nueva generación.

Muchos creen que su continuidad obstaculiza la reconstrucción del equipo tras un Mundial considerado insuficiente para un capitán con aspiraciones internacionales.

Críticas tras el Mundial

Los comentarios fueron duros contra la estrella del Al-Hilal: «Deberías retirarte tras tu actuación en el Mundial», escribió un aficionado, y otro añadió: «Eres un capitán mediocre y no entiendes la responsabilidad que tienes».

Otros lo llamaron «fracasado» por no aportar lo esperado y no sacar al equipo de la crisis del torneo.

Lee también... Entre Mahrez y Salah... El duelo por el «orgullo árabe» se reaviva en el Mundial de Estados Unidos

Sin embargo, otros lo defendieron: culpar a un solo jugador es injusto, pues los errores técnicos y administrativos previos al torneo fueron la verdadera causa.

El caso de Salem Al-Dosari promete seguir siendo polémico, pues el jugador quiere seguir en la selección mientras la afición pide su retirada.