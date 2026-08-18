Según informa Absolut Fussball, Wahi habría rechazado recientemente dos ofertas extremadamente lucrativas de la Premier League y la Serie A, que le habrían reportado al Eintracht unos 20 millones de euros. Cabe recordar que el Eintracht pagó por él 26 millones de euros al Olympique de Marsella hace un año y medio, pero a cambio solo recibió un pobre gol en 25 partidos oficiales.

Tras unas actuaciones decepcionantes, que incluso le valieron por momentos sonoros silbidos del público de Fráncfort, Wahi pudo volver a demostrar su valía como cedido en el OGC Niza y acabó salvando al club del descenso con dos goles en el partido de vuelta de la promoción contra el Saint-Étienne.

Antes de eso, el jugador de 23 años ya había demostrado en la segunda vuelta que no se le debería evaluar exclusivamente por su extremadamente desafortunada etapa en Fráncfort. En 18 partidos de Liga y Copa, Wahi marcó siete veces y dio dos asistencias. Con el Niza, perdió la final de Copa ante el Lens por 1-3 pocos días antes del inicio de la promoción.

El OGC Niza quiere volver a ceder a Wahi: detención poco antes del Mundial

Como su estancia en el sur de Francia devolvió al internacional y mundialista con Costa de Marfil a su mejor nivel, ahora querría fichar definitivamente por el Niza, según el informe. Sin embargo, el OGC apunta a una nueva cesión con opción de compra posterior, mientras que el SGE quiere desprenderse de Wahi de forma definitiva. Al menos entre el delantero y el Niza ya habría un acuerdo sobre las condiciones.

Lo explosivo del caso: durante el Mundial del verano en Estados Unidos, Canadá y México, The Athletic desveló que Wahi fue detenido brevemente dos semanas antes del inicio del torneo por sospechas de amaño de partidos. Wahi habría provocado deliberadamente una tarjeta amarilla en la última jornada contra el Metz.

"Podemos confirmar que un futbolista de 23 años que juega en la Ligue 1 francesa fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación de la Fiscalía de Marsella por sospechas de fraude organizado, corrupción organizada en el deporte, gestión de beneficios procedentes de delitos y blanqueo de dinero", citó entonces The Athletic a un portavoz de la Fiscalía de Marsella.

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Comparación con Lionel Messi: Wahi carga contra el Eintracht Frankfurt

Después, desde la perspectiva del SGE, había que temer que el número de interesados fuera limitado a causa del escándalo, por lo que el rechazo de Wahi a las lucrativas ofertas queda bajo una luz todavía más desafortunada. Entretanto, las sospechas contra Wahi ya deberían haber quedado descartadas.

Que el propio Wahi ya no tiene demasiadas ganas de seguir en Fráncfort lo dejó claro él mismo en una entrevista con L'Equipe en mayo. "En Alemania descubrí otro mundo, sin hablar el idioma. Tuve cuatro titularidades en un año y algunas apariciones cortas: incluso si te llamas Lionel Messi, necesitas tiempo para mostrar tus cualidades", dijo Wahi.