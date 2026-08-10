Un final sorpresa: ¿por qué se echó atrás Turki Al-Sheikh en la operación del Derby County?

Uno de los proyectos más destacados de inversión saudí en el fútbol inglés terminó de forma inesperada, después de que se paralizara la operación de adquisición de la empresa "Leone Sport", vinculada al asesor Turki Al-Sheikh, de la participación mayoritaria en el club Derby County, a pesar de que las negociaciones habían llegado a fases avanzadas y de haber obtenido las aprobaciones regulatorias necesarias para completar el proceso de compra.

El panorama, que hace apenas unos días parecía cercano al anuncio oficial del traspaso de la propiedad del club, dio un giro inesperado, después de que el Derby County recibiera una notificación de la empresa que indicaba su falta de interés en continuar con los trámites de adquisición, cerrándose así una operación cuyas negociaciones se habían prolongado durante varios meses.

Una operación que avanzó mucho

Las negociaciones de "Leone Sport" con el Derby County no estaban en sus primeras fases, sino que habían llegado ya a un punto muy avanzado, después de que el expediente de la adquisición fuera sometido a la revisión de los organismos regulatorios competentes del fútbol inglés.

El Derby County confirmó que la operación había obtenido la aprobación tanto del organismo regulador independiente del fútbol como de la Liga de Fútbol Inglesa, y el club recibió la notificación de aprobación durante la semana pasada, lo que hacía que completar el proceso de venta pareciera solo cuestión de tiempo.

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Pero justo después de este paso, se produjo el giro inesperado, después de que la empresa comunicara al club su falta de interés en completar el proceso de adquisición.

El Derby County sale del mercado

El club inglés se apresuró a definir su postura de cara al futuro, anunciando que las negociaciones para la venta de una participación de control a "Leone Sport" no continuarán, y que el Derby County ya no está en venta.

En consecuencia, el club continuará operando bajo la propiedad y el respaldo de la empresa "Clowes Developments", con lo que termina uno de los intentos más destacados de cambio de propiedad del club en los últimos meses sin llegar a la fase de ejecución final.

La esperada operación había despertado un gran interés en Inglaterra, especialmente ante las expectativas de que la entrada de un nuevo inversor pudiera dar al Derby County un fuerte impulso económico que le ayudara a reforzar su plantilla y a competir con fuerza por el objetivo de regresar a la Premier League.

Al-Sheikh revela el motivo de la retirada

Tras el anuncio del Derby County, Turki Al-Sheikh publicó un mensaje a través de su cuenta en la plataforma "X", en el que reveló los motivos que llevaron a la empresa a no continuar con la operación.

Al-Sheikh se preocupó al principio por agradecer a la directiva del club y a todos los que participaron en las negociaciones, pero aclaró que la duración de los trámites regulatorios provocó el consumo de mucho tiempo, hasta que el proceso llegó a una fase en la que el tiempo restante ya no era suficiente para preparar la temporada de la forma requerida.









Al-Sheikh dijo: "Quiero agradecer a todos en el Derby County Football Club, y a todos los que participaron en este proceso, por su duro trabajo durante los últimos meses".

El tiempo cambió la ecuación

El asesor saudí explicó que la empresa era consciente desde el principio de que los trámites del organismo regulador independiente del fútbol requerían tiempo, subrayando su pleno respeto hacia estos trámites, pero señaló al mismo tiempo que el inicio de la temporada cambió los cálculos.

Y añadió: "Éramos conscientes de que los trámites del organismo regulador independiente del fútbol llevan tiempo, y respetamos plenamente su importancia, pero, por desgracia, y con la temporada ya iniciada, ya no nos quedaba tiempo suficiente para preparar al equipo o al club para la próxima temporada".

De este modo, parece que el factor tiempo desempeñó el papel más destacado en el cambio de postura de los inversores, después de que se volviera difícil ejecutar el proyecto de la forma en que lo tenían planeado antes del inicio de la temporada.

La puerta no se cerró definitivamente

A pesar de la retirada de la operación en el momento actual, Al-Sheikh no descartó la posibilidad de que se produzcan futuros avances, subrayando que se mantendrá el contacto con el club durante el próximo periodo.

Y dijo: "Tras un estudio detenido, no consideramos que sea lo correcto seguir adelante en este momento sin contar con los preparativos necesarios, pero mantendremos el contacto con el club y veremos qué puede ocurrir en el futuro".

Así terminó la operación por el momento, pero la manera en que salió de escena deja la puerta abierta a la posibilidad de que las negociaciones regresen en el futuro, especialmente porque el proyecto había llegado a fases avanzadas y había obtenido las aprobaciones regulatorias antes de que la situación cambiara de forma inesperada.