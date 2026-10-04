Kenan Yildiz ha vuelto a situarse en el centro de interés de los grandes clubes europeos, con el Real Madrid preparándose para moverse de nuevo con el fin de fichar al joven extremo turco durante el próximo mercado de fichajes de verano, en una operación que podría convertirse en una de las batallas más destacadas del mercado en el verano de 2027.

Según el diario italiano Corriere dello Sport, el Real Madrid ha vuelto a colocar a Yildiz entre sus prioridades, con la posibilidad de presentar una oferta oficial durante los próximos meses.

El conjunto blanco ya se había interesado por la situación del jugador en el invierno de 2025, cuando Xabi Alonso quería convertirlo en uno de sus objetivos principales, antes de que el interés del club por él se renovara de nuevo.

El futuro de Yildiz está estrechamente ligado a la situación deportiva de la Juventus, que considera al jugador turco uno de los pilares más importantes de su proyecto, especialmente tras la renovación de su contrato hasta el año 2030.

Sin embargo, la no clasificación del equipo italiano a la Champions League de nuevo podría cambiar los planes y llevar a la directiva a estudiar la idea de vender a su joven estrella en el verano de 2027, sobre todo si considera que cuenta con un recambio adecuado en el joven jugador Alabjovic.

Y parece que el Real Madrid se verá obligado a desembolsar una cifra enorme para cerrar la operación, después de que la Juventus fijara el valor de Yildiz en al menos unos 100 millones de euros desde hace cerca de un año.

La directiva del club blanco no parece dispuesta a echarse atrás por el precio, especialmente con su constante empeño en reforzar sus opciones ofensivas y construir un equipo capaz de afrontar un calendario de partidos cargado.

En caso de llegar al Santiago Bernabéu, Yildiz podría entrar en competencia directa con Vinicius Junior por el puesto de extremo izquierdo, una posición que el Real Madrid considera una de las claves de su línea ofensiva en los próximos años.

Pero el Real Madrid no estará solo en la carrera por Yildiz, ya que el Arsenal y el Bayern Munich también siguen de cerca la situación del jugador de 21 años.

El club inglés busca reforzar el extremo izquierdo, mientras que el Bayern conoce bien a Yildiz desde su etapa en la academia del club.