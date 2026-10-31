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Un fichaje prometedor: el Barcelona vigila el sufrimiento de una estrella del Chelsea con Alonso

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El brasileño Estêvão, estrella del Chelsea, no está teniendo el papel que esperaba en su segunda temporada en el estadio de Stamford Bridge, y este descenso en sus participaciones no ha pasado desapercibido para el Barcelona.

El diario Sport señaló que el Barcelona encabeza la lista de clubes que siguen la situación de Estêvão, de 19 años, cuyo contrato con el Chelsea se extiende hasta el verano de 2033.

Los números reflejan las dificultades que afronta Estêvão para hacerse un hueco en los planes del entrenador Xabi Alonso.

Estêvão solo ha disputado 259 minutos esta temporada, repartidos en 9 partidos entre la Premier League y la Copa de la Liga.

Próximos partidos
BAR

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Primera División

31 oct 2026

ALA

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SUN

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Premier League

08 nov 2026

CHE

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En la Premier League ha jugado 7 partidos, 6 de ellos como suplente, y, además, no ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia desde el inicio de la temporada actual.

La eliminación del Chelsea en la Copa de la Liga ante el Liverpool puso el foco, de manera especial, sobre la situación de Estêvão.

A pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento durante el partido, Estêvão no participó en el encuentro, una decisión que provocó críticas por parte de algunos aficionados del Chelsea y que volvió a poner de relieve lo limitado de su papel en el equipo.

Este descenso en las participaciones de Estêvão no ha pasado desapercibido para el Barcelona, ya que el club catalán sigue vigilando de cerca la situación del jugador brasileño y no lo ha descartado.

Estêvão es uno de los jugadores que goza de gran admiración por parte del director deportivo del Barça, Deco, que conoce bien su talento y su potencial.

En un momento en el que aumentan las especulaciones sobre el futuro de Estêvão, Xabi Alonso se refirió ayer a la situación del extremo brasileño durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Manchester United.

El entrenador del Chelsea trató de transmitir tranquilidad, asegurando que Estêvão tendrá oportunidades de participar a lo largo de la temporada.

A Alonso se le preguntó por la posibilidad de que el jugador brasileño saliera cedido durante el mercado de fichajes invernal, pero descartó que el Chelsea estuviera trabajando en esa dirección, al afirmar: «No hay ninguna conversación al respecto».

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