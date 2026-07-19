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real madrid(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Un fichaje preocupante... El sueño del Real Madrid se convierte en pesadilla en el Francia-Inglaterra

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I. Konate
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Los Roosters lo pasaron muy mal en la primera parte

Se esperaba que el Mundial 2026 fuera el debut de Ibrahima Konaté ante la afición del Real Madrid, tras fichar con un contrato hasta 2030.

El defensa francés llegó al Santiago Bernabéu con un palmarés impresionante tras brillar en Leipzig y Liverpool, además de poseer cualidades físicas excepcionales, entre las que destaca su altura de 1,94 metros, lo que generó grandes expectativas.

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Sin embargo, el periodista de Sport Álex Calaf cree que el torneo tuvo un efecto contrario: compara a Konaté con Bernardo Silva, fichaje madridista que también fue suplente con Portugal bajo Roberto Martínez.

El texto recuerda que el central no convenció a Didier Deschamps, quedó detrás de Saliba y Upamecano, y solo jugó 14 minutos contra Noruega, cuando el partido ya estaba sentenciado.

Una pesadilla inglesa

Su primera titularidad, anoche ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto (6-4), fue un auténtico desastre: Francia llegó al descanso 4-0 abajo por varias errores del central madridista.

Según el texto, «Konaté no se esforzó lo suficiente para cerrar el espacio ante Declan Rice en el primer gol, y mostró una pasividad preocupante en el cuarto, cuando Bukayo Saka aprovechó un centro dentro del área para marcar, antes de que Deschamps decidiera sustituirlo en el descanso».

Reconoce que, cuando está concentrado, Konaté es un defensa excepcional en el juego aéreo y en los duelos físicos, «pero su falta de concentración puede convertirlo de un punto fuerte en un punto débil», y advierte que el margen de error en el Real Madrid es mucho menor que en el Liverpool.

Calaf cerró su artículo señalando que «la actuación de Konaté en el Mundial no muestra que el Real Madrid haya fichado a un defensa de talla mundial, sino que obliga al francés a empezar de cero en la pretemporada y a trabajar para ganarse la confianza que no le dio el torneo».

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