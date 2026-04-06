Un fichaje marroquí gratuito llama a las puertas de la Liga

El Real Betis ha dado los primeros pasos para cerrar un fichaje marroquí a coste cero durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según la web Fichajes, el Real Betis ha puesto sus ojos en el marroquí Sofiane El Krawani, lateral izquierdo del Utrecht.

El jugador marroquí, de 25 años, ve con buenos ojos la idea de dar el salto a la Liga española.

El Real Betis valora especialmente la posibilidad de fichar a El Krawani a bajo coste, ya que su contrato con el Utrecht expira en el verano de 2026, lo que facilita su incorporación.

El equipo andaluz busca reforzar el lateral izquierdo con un jugador de carácter ofensivo, algo que caracteriza a Sufyan El Karouani, quien posee una gran capacidad para subir al ataque y crear peligro.

Al-Kroani ha disputado esta temporada 42 partidos, en los que ha marcado 3 goles y ha dado 16 asistencias.

En caso de fichar por el Real Betis, El Karouani formaría pareja con su compatriota Abdelsamad El Zalzouli.

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