En un movimiento que podría considerarse una de las mayores sorpresas del mercado de fichajes veraniego, el Chelsea ha irrumpido con fuerza en la carrera por hacerse con los servicios del exjugador y capitán del Liverpool, Jordan Henderson, superando a otros competidores por el veterano centrocampista inglés, que podría recalar en Stamford Bridge en una operación como agente libre.

El Chelsea busca cerrar un fichaje sorpresa con la incorporación de Jordan Henderson, centrocampista del Brentford, dentro de sus planes para reforzar el equipo antes del inicio de la nueva temporada, según informó el diario británico The Sun.

Los responsables del Chelsea consideran que el jugador inglés, gracias a su larga experiencia y su personalidad de líder, será una incorporación importante dentro y fuera del campo, en el marco del deseo del club de lograr un equilibrio entre los jóvenes talentos y los elementos veteranos.

Henderson, de 36 años, se incorporó al Brentford con un contrato de dos años antes del comienzo de la temporada pasada, tras finalizar su etapa en el Ajax de Ámsterdam, que se prolongó durante 18 meses.

Según los informes, la dirección del Brentford no se opone a permitir que el jugador se marche gratis al Chelsea, lo que le brindaría una nueva oportunidad de seguir compitiendo al más alto nivel.

Henderson formó parte de la lista de la selección inglesa que eligió el entrenador Thomas Tuchel para participar en la Copa del Mundo, y goza de una gran valoración gracias a su papel de líder y su influencia positiva en el vestuario.

Estas cualidades encajan con la nueva orientación del Chelsea en el mercado de fichajes, después de que el club comenzara a modificar su estrategia, que en los últimos años se basó en la contratación de jugadores jóvenes, para dirigirse ahora hacia la incorporación de elementos que posean experiencia y capacidad de liderar el equipo.

Henderson no es el único nombre que refleja este cambio en la política del Chelsea, ya que el club había mostrado anteriormente su interés en fichar al actual centrocampista del Sunderland y exjugador, Granit Xhaka, excapitán del Arsenal, de 33 años.

Asimismo, informes recientes revelaron que la dirección del Chelsea estudia también la posibilidad de incorporar al delantero del Brighton Danny Welbeck, de 35 años, para reforzar la línea ofensiva con experiencia adicional.

Parece que el Chelsea busca este verano construir un equipo más equilibrado, que combine la vitalidad de los jugadores jóvenes con la experiencia de los nombres veteranos, de cara a competir con fuerza por todos los títulos la próxima temporada.