Los Angeles Galaxy anunció este sábado el fichaje de Sergi Roberto, exestrella del Barcelona, en una operación como agente libre, tras finalizar su etapa en el Como.

El diario "Sport" señaló que Roberto firmó un contrato con Los Angeles Galaxy hasta el verano de 2028, con opción de prórroga por una temporada adicional.

En su anuncio oficial, el club estadounidense destacó la exitosa trayectoria del jugador, que se prolongó durante cerca de 18 años en el Barcelona.

Los Angeles Galaxy resaltó que Sergi Roberto conquistó 25 títulos durante su etapa en el Barça.

Will Kuntz, director general del Los Angeles Galaxy, declaró a través de la web oficial del club: "Sergi Roberto aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia en los grandes torneos, cualidades que solo poseen unos pocos jugadores".

En Los Ángeles, Roberto se reencontrará con su excompañero en el Barcelona Riqui Puig, que actualmente atraviesa la última fase de su recuperación de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

Riqui y Sergi Roberto coincidieron en el Barcelona entre 2018 y 2022, y lograron juntos dos títulos.

Con el Como, Sergi Roberto disputó dos temporadas y fue una pieza fundamental en la histórica clasificación a las competiciones europeas del equipo que dirige Cesc Fàbregas.