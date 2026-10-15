Un fichaje del Liverpool de Arne Slot aún no ha debutado en la Premier League: «Tiene que tener mucha confianza en sí mismo»

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha dado una actualización sobre la recuperación de Giovanni Leoni. El italiano sufrió el año pasado, en su partido de debut, una grave lesión de rodilla y no ha vuelto a jugar desde entonces. Iraola reconoce que su recuperación lleva retraso, pero espera que pueda volver a entrenarse en noviembre.

Leoni, de 19 años, llegó procedente del Parma en el verano de 2025. El talentoso defensa central, que también puede jugar de lateral derecho, había causado allí tal impresión que el Liverpool pagó por él 35 millones de euros más variables.

El entonces entrenador, Arne Slot, hizo debutar a Leoni el 23 de septiembre de 2025 en el partido de la EFL Cup contra el Southampton. En el minuto 81 de aquel encuentro, todo se torció para Leoni: en una disputa se rompió el ligamento cruzado, entre otras lesiones.

Ha pasado ya más de un año y Leoni todavía no ha podido incorporarse a los entrenamientos del grupo, pero Iraola espera que eso cambie pronto. «Está tardando más de lo que nos habría gustado», admite el español.

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«El plan era que entrenara con el equipo durante el último parón de selecciones, pero probablemente no ocurrirá hasta el próximo. Así que hemos perdido un mes».

«Yo no estaba aquí cuando Giovanni se lesionó, pero he hablado con el cuerpo médico. No se trataba solo de una rotura del ligamento cruzado: era una lesión grave. Había muchas más cosas dañadas en su rodilla».

Iraola, ante todo, no quiere forzar la recuperación de Leoni. «Tiene que sentirse muy seguro. Hay que tratar el proceso de rehabilitación con mucho cuidado y queremos asegurarnos de que, cuando se incorpore al equipo, se mantenga en forma».

«El plan ahora es que se incorpore al grupo en el próximo parón de selecciones. Ya no falta mucho, aunque sí algo más de lo que esperábamos», concluye Iraola. Su Liverpool afronta el sábado por la tarde una exigente visita al Brentford.



