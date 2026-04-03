Un fichaje de peso que atrae al Barcelona para compensar la posible marcha de Lewandowski

A medida que se acerca el final de la temporada actual, el FC Barcelona se enfrenta a un gran reto en la línea de ataque, ya que se prevé la marcha de una de sus estrellas más destacadas, ya sea Ferran Torres o Robert Lewandowski.

Ante estos cambios previstos, el club catalán busca un delantero puro capaz de marcar la diferencia y reforzar la línea de ataque con mayor eficacia.

Aunque Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo preferido de la directiva del Barcelona, la dificultad para cerrar el acuerdo con los rojiblancos empuja a los azulgranas a buscar alternativas más realistas y económicamente viables.

En este contexto, el diario español «Sport» ha revelado que el Barcelona sigue de cerca al joven astro Christian Kouffé, delantero del Bayer Leverkusen y de la selección camerunesa.

Koufan (19 años) destacó con fuerza durante su etapa profesional en el Albacete, en la Segunda División española, donde impresionó a todos con su estilo de juego directo y audaz, y su capacidad para marcar goles con naturalidad.

El Bayer Leverkusen logró ficharlo el verano pasado por solo 5 millones de euros, tras una feroz competencia de varios grandes clubes, entre ellos el Real Madrid, que estaba muy interesado en su incorporación.

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Kouan es considerado un posible sucesor de la leyenda camerunesa Samuel Eto'o, quien dejó una huella imborrable en la historia del Barcelona.

El jugador destaca por su velocidad, su fuerza física y su inteligencia táctica a pesar de su corta edad, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para los grandes clubes europeos.

En declaraciones anteriores, el agente de Kovan confirmó el interés real por parte del Arsenal, afirmando: «El interés del Arsenal es muy serio, el entrenador Mikel Arteta valora mucho al jugador, y hay otros clubes interesados también, pero aún es pronto para hablar de su futuro».