Un fichaje de la era Xavi: el Barcelona espera su recompensa en enero

Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona sigue de cerca la evolución de los movimientos de varios clubes ingleses en el mercado de fichajes, con la esperanza de obtener un ingreso económico considerable por la venta de uno de sus exjugadores, que abandonó el club hace alrededor de dos años, pero que podría volver a la actualidad en el mercado de enero.

Anuncios

Tras abandonar el club catalán al no lograr asentarse en el Camp Nou, la directiva observa la evolución del mercado de fichajes, con la esperanza de beneficiarse de una cláusula que le otorga un porcentaje de cualquier venta futura del delantero brasileño Vitor Roque, que había llegado en 2023 en la era del entrenador Xavi Hernández (por 30 millones de euros). Ante la escasez de sus apariciones, el club lo cedió al Betis después de la llegada de Flick, y luego prescindió de él definitivamente traspasándolo al Palmeiras.

El Manchester United se sumó a la lista de clubes interesados en fichar al delantero del Palmeiras, según una noticia publicada por el portal británico TEAMtalk y recogida por el diario español Sport, donde el Everton, el Chelsea y el Tottenham figuran entre los clubes ingleses que también siguen al jugador. Los cuatro clubes trabajan para contactar con el entorno del delantero y conocer las condiciones exigidas para cerrar la posible operación durante el mercado de fichajes de invierno, en enero.

Lee también: Una polémica religiosa sacude a Alemania: Klopp interviene en la crisis

Recogió la confirmación de André Cury, agente del jugador, sobre el interés del Everton en hacerse con sus servicios, además de señalar que son varios los clubes europeos que desean incorporarlo, sin desvelar la identidad del resto de interesados.

El Barcelona aguarda 10 millones de euros

El Palmeiras no parece dispuesto a desprenderse con facilidad de uno de sus elementos más destacados, ya que el delantero de 21 años está vinculado con un contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2029, y su directiva ha fijado la cantidad de 50 millones de euros como mínimo para aceptar el inicio de negociaciones sobre su salida.

Anuncios Anuncios

Lee también: "El problema más grave del Barcelona": Kroos ataca la filosofía de Flick y una valoración excepcional de Yamal

Esta cifra despierta un interés especial en el Barcelona, que, al vender al jugador al Palmeiras, se reservó el derecho a obtener un porcentaje de cualquier traspaso posterior. El club catalán había cerrado la operación por 25,5 millones de euros fijos, además de variables adicionales, incluyendo en el acuerdo una cláusula que le otorga el 20 % del valor de la venta futura si la operación supera los 41 millones de euros.

Related Topics

Según estas condiciones, el traspaso de Vitor Roque por 50 millones de euros le otorgaría al Barcelona un rédito de 10 millones de euros, una cantidad de la que las arcas del club podrían beneficiarse para recuperar parte del dinero que gastó anteriormente en el fichaje del delantero brasileño, pese al fracaso de su experiencia con el primer equipo en el Camp Nou.

Deco, director deportivo del Barcelona, sigue de cerca la evolución del interés en torno al jugador. Deco fue uno de los principales defensores de cerrar el fichaje de Roque, antes de que su experiencia terminara de forma inesperada.

Anuncios

El delantero brasileño ha recuperado parte de su brillo con el Palmeiras; sin embargo, el club brasileño aún no ha recibido una oferta oficial confirmada, mientras que enero sigue siendo una fecha posible para que los clubes interesados se muevan, si alguno de ellos alcanza un acuerdo sobre la cantidad económica exigida.

El secreto de la exclusión: ¿pagó Luca Zidane el precio por la postura de su padre ante el espinoso asunto?