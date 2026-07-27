Un fichaje de altos vuelos: Barcola llega a un acuerdo para incorporarse a un gigante europeo

Parece que el futuro del francés Bradley Barcola con el Paris Saint-Germain se acerca a su fin, después de que el jugador tomara una decisión clara sobre su próximo paso, en medio del creciente interés de uno de los grandes clubes europeos por incorporarlo durante el actual periodo de fichajes.

Según lo publicado porel diario español "Marca", Barcola ha alcanzado un acuerdo personal con el Liverpool inglés para incorporarse a sus filas con un contrato que se extiende hasta el año 2032, en un movimiento que refleja el deseo del jugador de vivir una nueva experiencia fuera del estadio "Parque de los Príncipes".

Señaló que el acuerdo entre el jugador y el Liverpool incluye que Barcola perciba un salario que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del conjunto inglés, en una clara señal del interés de la directiva del Liverpool por cerrar el traspaso.

Esto llega tras conocerse la decisión de Barcola de no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain, lo que ha abierto la puerta a su salida del club francés, aunque la directiva de este último no estará dispuesta a desprenderse del jugador con facilidad.

Informes anteriores revelaron que el Paris Saint-Germain fijó el valor de Barcola en unos 170 millones de euros, una cifra a la que parece que el Liverpool no está dispuesto a llegar por el momento, lo que podría complicar las negociaciones entre ambas partes durante el próximo periodo.

El Liverpool espera alcanzar una fórmula adecuada para cerrar el traspaso, sobre todo porque llegar a un acuerdo personal con el jugador representa un paso importante en el camino para concretar la operación, aunque no significa necesariamente que el Paris Saint-Germain acepte su salida.

Se espera que los próximos días registren nuevos acontecimientos en torno al futuro de Barcola, en medio de la firmeza del jugador en su postura y su deseo de marcharse, frente a los esfuerzos del Paris Saint-Germain por conservar a uno de sus elementos ofensivos más destacados u obtener la compensación económica que considere adecuada para desprenderse de él.

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