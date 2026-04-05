El Feyenoord perdió el domingo por la tarde unos puntos muy valiosos en la lucha por el segundo puesto de la Eredivisie. Los rotterdamenses, que jugaron muy flojo, se quedaron en un empate a 0-0 ante el FC Volendam. Así, el PSV se proclama campeón, y el NEC se acerca a solo un punto.

Robin van Persie no pudo contar en Volendam con Anis Hadj-Moussa y Anel Ahmedhodzic. Por eso, en el Kras Stadion hubo un puesto en el once inicial para Thijs Kraaijeveld y Gonçalo Borges. Para este último, era solo su cuarto partido en esta temporada de la Eredivisie.

El portugués creyó tener derecho a un penalti nada más sonar el pitido inicial, pero el árbitro Allard Lindhout no le dio la razón. Esa decisión también fue confirmada por el árbitro de vídeo en Zeist.

El Feyenoord siguió ofreciendo un partido decepcionante. La primera ocasión clara fue, por tanto, para el FC Volendam, donde Aurelio Oehlers disparó al poste en el segundo palo.

Fue revelador que antes del descanso no se registrara ni un solo disparo a puerta. Borges disparó por encima del larguero en nombre del Feyenoord, y Raheem Sterling, tras un inteligente pase de Ayase Ueda, envió el balón ligeramente fuera.

El delantero japonés del Feyenoord cayó al suelo con mucho dolor en el área a mitad de la segunda parte, después de que Mawouna Amevor fallara el balón y aparentemente tocara (ligeramente) a Ueda, pero, una vez más, Lindhout no pitó penalti.

Van Persie —que ya había recibido una tarjeta amarilla por protestar al árbitro— observaba todo ello sacudiendo la cabeza. El entrenador no podía estar satisfecho con el juego frente al nuevo número 14, que también tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador.

Joel Ideho fue el que más cerca estuvo poco después del descanso, pero Timon Wellenreuther redujo su portería con rapidez y suficiente eficacia como para evitar el gol. En los últimos compases, en los que, por cierto, el joven de dieciséis años Jivayno Zinhagel debutó con el Feyenoord, ambos equipos tuvieron una oportunidad de oro para adelantarse en el marcador en los últimos minutos.

Por parte del Feyenoord, fue Aymen Sliti quien tuvo la oportunidad de rematar de cabeza sin oposición en el segundo palo, pero el balón se fue desviado. Por parte del FC Volendam, el suplente Benjamin Pauwels se plantó solo ante Wellenreuther. El portero alemán detuvo el disparo con el pie.

Sin embargo, no se marcaron más goles en Holanda Septentrional, por lo que el PSV se proclama campeón de Holanda por 27.ª vez en la historia del club. Mientras tanto, la lucha por el segundo puesto sigue siendo igual de emocionante, con el Feyenoord con 54 puntos, el NEC con 53 y el FC Twente con 50.