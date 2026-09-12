Un fallo increíble le cuesta la victoria al Go Ahead Eagles ante el FC Groningen

Go Ahead Eagles y FC Groningen se repartieron los puntos el sábado por la noche. El conjunto local logró empatar merecidamente en el tramo final del partido por medio de su máximo goleador, Søren Tengstedt, pero Stefan Ingi Sigurdarson dejó escapar después una ocasión enorme para marcar el tanto de la victoria. Así, el encuentro terminó 1-1.

En un partido atractivo, el Groningen se adelantó de forma algo sorprendente en De Adelaarshorst. Brynjólfur Willumsson soltó un duro disparo desde la frontal del área y vio cómo su remate superaba al guardameta Kjetil Haug y acababa en la red: 0-1.

Así, el Go Ahead tuvo que ir a remolque y el Groningen fue viéndose cada vez más obligado a replegarse. Tengstedt fue el hombre más peligroso del conjunto local y pensó que iba a hacer el empate con una sutil vaselina, de no ser porque Etienne Vaessen tenía preparada una gran parada.

Tras el descanso, el equipo de Joseph Oosting siguió aumentando la presión, con ocasiones para Thibo Baeten y Stefan Ingi Sigurdarson. Aun así, los de Groningen resistieron durante mucho tiempo.

En el minuto 82, el Go Ahead recibió por fin lo que merecía. Tengstedt apareció al final de una bonita combinación por el centro y soltó un potente disparo para batir a Vaessen: 1-1. Fue ya su quinto gol de la temporada, lo que le convierte en el actual máximo goleador de la Eredivisie.

Sin embargo, el Go Ahead no se conformó con un punto. El equipo se volcó en busca del tanto de la victoria y pareció encontrarlo también por medio de Sigurdarson. El delantero tuvo el 2-1 en sus botas, pero empujó el balón inexplicablemente fuera con la portería vacía.

Así, ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto. Sin embargo, el Go Ahead se quedará con un sabor amargo, mientras que para el Groningen simplemente no había más.