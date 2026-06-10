Un fallo de seguridad pone en peligro a los jugadores de Argentina en el Mundial

Un fallo de seguridad permitió la filtración de los datos de los pasaportes de toda la selección argentina, incluido el de Lionel Messi, antes del amistoso de ayer contra Islandia.

Los números de pasaporte debían ocultarse antes de distribuir la lista oficial a medios y público, pero se difundieron sin censura en el estadio Jordan-Hare, en Alabama, según Reuters.

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Argentina venció 3-0 a Islandia en el regreso de Messi, quien marcó de penalti dos minutos después de ingresar.

Con 38 años y 11 meses, Messi se convirtió en el jugador de más edad en anotar para Argentina, superando por dos meses el récord de Ángel Labruña, fijado en 1957.

La actual campeona del mundo integrará el Grupo 10 con Argelia, Jordania y Austria.