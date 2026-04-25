Un extraño cabezazo en la final asiática de la Liga de Campeones no resultó fatal: el Al-Ahli retuvo el título con diez jugadores

El sábado, el Al-Ahli ganó la AFC Champions League, el torneo continental asiático, tras marcar en la prórroga con diez jugadores. El partido terminó 1-0.

En el 68, con 0-0, Tete Yengi y Zakaria Al Hawsawi se enzarzaron; el saudí perdió los estribos.

Tras enfrentarse cara a cara, el más bajo Al Hawsawi le propinó un fuerte cabezazo al australiano, que se llevó las manos a la cara y cayó al suelo.

El árbitro no dudó y le mostró al lateral izquierdo una tarjeta roja directa. Al Hawsawi protestó, pero en vano. Su equipo aguantó los últimos veinte minutos con uno menos. Los aficionados del vigente campeón se llevaban las manos a la cabeza.

Yengi, recompensado por su provocación, permaneció en el suelo mientras los hinchas del Al-Ahli le lanzaban vasos y otros objetos; los jugadores de ambos equipos calmaron a la grada y atendieron al centrocampista, que sangraba pero pudo seguir tras unos minutos.

Sin embargo, en la prórroga Firas Al Buraikan aprovechó un descuido en el área y marcó el 1-0 definitivo.

Con este triunfo, el Al-Ahli revalidó el título y, en la temporada 2024/25, lo volvió a ganar al vencer 2-0 al Kawasaki Frontale japonés.