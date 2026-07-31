Goal.com
En directoEntradas
Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

Traducido por

Un experto legal responde: ¿tiene derecho el Al Ahly a presentar una denuncia contra Yaisle y el Newcastle ante la FIFA?

Fichajes
M. Jaissle
Al Ahli
Newcastle
Alemania
Arabia Saudita
Inglaterra

El entrenador alemán decidió marcharse de forma sorpresiva

Un experto legal reveló hasta qué punto el Al-Ahli saudí tiene derecho a presentar una demanda contra el alemán Matthias Jaissle, actual director técnico del equipo, ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), a causa de su repentina salida.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión del banquillo del Al-Ahli, este jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, como sucesor de su anterior entrenador, Eddie Howe.

El experto legal Ahmed Al-Shaikhi publicó un tuit, a través de su cuenta personal en la plataforma X, en el que escribió: «El club Al-Ahli tiene derecho a iniciar un procedimiento legal contra el entrenador y el Newcastle ante la FIFA, y su porcentaje de éxito es muy elevado».

Y aclaró: «Esto no es teoría, sino que ha ocurrido ya en muchos casos, uno de ellos con un club de la Roshn, cuyo entrenador se trasladó de repente a Europa, y tras las notificaciones legales logramos firmar un acuerdo que permitió al club saudí obtener indemnizaciones y concesiones directas».

Cabe recordar que Jaissle pasó tres temporadas con el Al-Ahli, desde su nombramiento como sucesor del sudafricano Pitso Mosimane en 2023, durante las cuales logró llevar al equipo a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos ocasiones, así como la Supercopa de Arabia Saudí tras nueve años de ausencia.

Amistosos
Valencia crest
Valencia
VAL
Newcastle crest
Newcastle
NEW
1ª División
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google