Un informe periodístico de hoy indica que la UEFA pronto decidirá sobre la protesta del Barcelona por el arbitraje en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

El club azulgrana prepara una queja oficial ante la UEFA por el arbitraje del partido que perdió 2-0.

Según Sport, el club puede enviar una carta expresando su desacuerdo y la UEFA responderá a su debido tiempo.

La UEFA responderá por cortesía, pero esa contestación no afectará al resultado.

Más allá de la queja, la UEFA revisa el arbitraje mediante un observador por partido: en este caso, Stefano Bodeschi, de San Marino, ya entregó su informe.

La UEFA no publica estos informes, por lo que el futuro del árbitro rumano Kovács en la competición sigue incierto. Aunque el análisis le sea desfavorable al Barcelona, es poco probable que Kovács dirija otro partido de la Champions este año tras haber arbitrado ya los cuartos de final.

En este sentido, el diario «Sport» consultó a Cristian Zaroca, especialista en derecho deportivo, para conocer el alcance real del informe de protesta presentado por el Barcelona.

Zaruka aclaró: «No es una medida disciplinaria, solo una objeción para expresar descontento con el arbitraje».

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El club sabe que es imposible que se anule la roja a Kubarsi o que se repita el partido.

Zarouka añadió que el objetivo es demostrar influencia entre bastidores: «Es una maniobra política para influir en el árbitro o en la comisión de arbitraje de cara al próximo partido».

Así, el club deja constancia de su malestar para evitar decisiones similares contra el equipo de Flick en el futuro.

Zarouka señaló que «la comunicación puede ser pública, pero también pueden mantenerse conversaciones telefónicas», y advirtió que «el Barcelona ya no tiene la misma importancia ni influencia en la Unión Europea de Fútbol que tenía en los últimos años».