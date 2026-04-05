Un experto jurídico desvela el desenlace de la denuncia presentada por el Hilal contra el Nahda Berkane

Continúan las repercusiones de la crisis entre el Al-Hilal y el Renaissance Berkane marroquí, a raíz de la denuncia presentada por el club sudanés ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la elegibilidad del jugador Hamza Al-Mousawi para participar en los dos partidos entre ambos equipos en los cuartos de final de la Liga de Campeones de África, que terminaron con la clasificación del equipo marroquí tras el empate (1-1) en Marruecos y la victoria (1-0) en Ruanda.

La directiva del Al-Hilal considera que el jugador no era elegible para participar debido a que se ha demostrado que consumió sustancias dopantes, y ha solicitado a la CAF que abra una investigación urgente sobre el asunto.

El club envió cinco comunicados oficiales a la Confederación Africana entre el 23 de marzo y el 3 de abril, sin recibir respuesta oficial, lo que le llevó a emitir un comunicado enérgico en el que criticaba lo que calificó de «silencio administrativo inaceptable».

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Ante el creciente polémica, la CAF anunció la celebración de una audiencia el jueves 9 de abril para examinar la denuncia, solo dos días antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Ejército Real y el Renaissance Berkane.

El Al-Hilal exigió que se emitiera una decisión definitiva antes del 6 de abril o que se aplazara el partido hasta que se dictara la sentencia, amenazando con recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en caso de que no se atendieran sus demandas.

En este contexto, el experto en derecho deportivo Tarek Al-Alaimi, en declaraciones al diario londinense «Al-Arabi Al-Jadid», presentó un análisis jurídico detallado del caso, descartando que la CAF emita una decisión que contradiga sus procedimientos anteriores. Al-Alaimi afirmó: «No creo que la Confederación Africana se contradiga en este asunto, ya que el jugador y su equipo, el Nahda Berkane, han cumplido con todos los procedimientos establecidos por la Confederación Africana a través de la Comisión Disciplinaria».

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Y explicó: «Tras confirmarse el resultado positivo del análisis al que se sometió el jugador, se le impuso una sanción cautelar inicial, consistente en una suspensión de 30 días; posteriormente, la presidenta de la Comisión Disciplinaria actuó en el marco de sus competencias legales, (el reglamento, en su artículo 12, apartado 1, letra d), establece que la presidenta de la Comisión Disciplinaria tiene competencia para revocar la medida provisional de suspensión del jugador durante 30 días y para dictar cualquier medida provisional de forma independiente), la suspensión de la ejecución de la sanción de suspensión cautelar inicial, por lo que el jugador quedó en condiciones de participar, al no existir ninguna resolución preliminar o definitiva que suspendiera su participación con su equipo».

Y añadió: «Ni el jugador ni su equipo cometieron ninguna falta, ya que fue la comisión la que se retrasó en escucharlo, por lo que se beneficiaron del plazo del que disponían. Por ello, la apelación del Al-Hilal no cambiará el resultado del partido, ya que el equipo marroquí no cometió ninguna falta, sino que respetó los procedimientos, pues la Comisión de Disciplina, a través de su presidenta, es la única que tiene derecho a levantar la sanción».

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