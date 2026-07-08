Un experto inglés en arbitraje afirma: «Egipto ha sido tratado injustamente... y esta es mi opinión sobre la jugada de Salah»

El exárbitro inglés Graham Scott criticó la anulación del gol de Egipto ante Argentina en los octavos del Mundial 2026, aunque respaldó la decisión de no pitar penalti a Mohamed Salah.

En un análisis para The Athletic, Scott calificó de «decisión incorrecta» la anulación del gol de Mostafa Zico tras revisar el vídeoarbitraje, pues el choque inicial entre Marwan Attia y Lisandro Martínez fue un contacto normal que no justificaba anular la jugada.

Además, recordó que la jugada ocurrió a unas 100 yardas del arco y que Argentina tuvo tiempo de reordenar su defensa antes del gol, por lo que la sensación de injusticia del equipo egipcio resulta comprensible.

Reconoció un leve contacto de pie o camiseta, pero insistió en que no era una infracción clara que justificara la intervención del vídeoarbitraje.



El VAR revisa toda la jugada previa a un gol, pero solo lo anula si hay una infracción clara, lo que no ocurrió aquí.

Añadió: «Cuanto mayor sea la distancia temporal y espacial entre la jugada y el gol, más clara debe ser la infracción para justificar la intervención del VAR, algo que no ocurrió aquí».

En cambio, respaldó la decisión del árbitro francés François Letexier de no pitar penalti a Egipto antes del tercer gol argentino, pues el leve contacto con Mohamed Salah no justifica falta.

Concluyó que ambas decisiones debían ser coherentes y añadió: «Así como no se debió anular el gol de Egipto, tampoco se debió anular el de Enzo Fernández, pues el penalti reclamado por Egipto no existió».

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